Sascha Horvath tut das sogar mit Humor. „Hier verspringt der Ball wenigstens nicht so oft wie daheim“, spielt der LASK-Kapitän auf den schlechten Rasen in Linz an. Fakt ist aber: Das Terrain in Bodo verleiht dem norwegischen Meister Flügel. Mourinho verlor hier mit AS Roma 1:6. Juventus war vor einem Jahr das letzte Champions-League-Team, das in Bodo gewann. Heuer hat das noch niemand geschafft. Doch vielleicht gelingt es ja dem LASK …