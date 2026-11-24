Elch-Test für den LASK in der Champions League: Bei Norwegens Meister Bodo/Glimt warten heute extreme Bedingungen. Dazu ist Fakt: Hier, nahe dem Polarkreis, stolperten heuer schon Manchester City, Inter, Sporting und Dortmund!
Die „Krone“ berichtet aus Bodo
Die Tage kurz, die Temperaturen eisig, das Stadion klein, der Kunstrasen teuflisch, der Gegner ein sogar bereits von der „New York Times“ bestauntes Fußball-Wunder aus einem Fischerdorf nahe dem Polarkreis: Willkommen am klirrend kalten Ende Europas.
Dort trifft der LASK heute auf Bodo. Auf ein Team, das 2026 in seinem 8200 Besucher fassendem Stadion Manchester City (3:1), Inter (3:1), Sporting (3:0) und Dortmund (1:0) „wegglimte“. Auch dank des Heimvorteils, der um diese Jahreszeit wohl am größten ist und die LASK-Reise zum härtesten Fußball-Auswärtstrip Europas macht.
DUNKELHEIT: Sonnenaufgang ist in Bodo heute um 9.44 Uhr, Sonnenuntergang um 13.52 Uhr. „Ungewöhnlich, aber kein Nachteil für den Biorhythmus“, beruhigt ÖOC-Physio Thomas Hebenstreit. In Richtung des heutigen LASK-Spiels sagt er: „Wichtig ist, dass es keine Zeitverschiebung gibt!“ Trotzdem empfiehlt Hebenstreit den Linzern, die wenigen hellen Stunden zu nutzen, um möglichst viel Tageslicht zu erhaschen.
KÄLTE: Beim Abschlusstraining hatte es – 4 Grad, heute wird es wohl ähnlich eisig. Der Organismus der fast ausschließlich norwegischen Bodo-Profis ist an diese Bedingungen bereits bestens angepasst. Für die Gegner bedeuten die ungewohnten Temperaturen aber einen Elch-Test: schlechtere Muskeldurchblutung, geringere Explosivität, mehr Energieverbrauch, belastete Atemwege und ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Selbst das Ballgefühl leidet.
KUNSTRASEN: Über den schimpfte schon José Mourinho: „Darauf zu spielen, ist kein Fußball, sondern eine andere Sportart!“ Überzogen? Nein! Der Ball läuft darauf schneller, springt anders ab.
„Hier verspringt der Ball nicht so oft wie daheim“
„Sogar die Bewegungen sind darauf völlig anders“, sagt LASK-Coach Didi Kühbauer, der aber betont: „Wir dürfen nicht über diese Bedingungen jammern, müssen sie annehmen!“
Sascha Horvath tut das sogar mit Humor. „Hier verspringt der Ball wenigstens nicht so oft wie daheim“, spielt der LASK-Kapitän auf den schlechten Rasen in Linz an. Fakt ist aber: Das Terrain in Bodo verleiht dem norwegischen Meister Flügel. Mourinho verlor hier mit AS Roma 1:6. Juventus war vor einem Jahr das letzte Champions-League-Team, das in Bodo gewann. Heuer hat das noch niemand geschafft. Doch vielleicht gelingt es ja dem LASK …
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