Funkelnde Traumrobe von Elie Saab

Denn vor allem Charlène sah wunderschön aus. Und das lag nicht nur am strahlenden Lächeln der 48-Jährigen, sondern auch an ihrer traumhaft schönen Robe. Denn das absolute Glanzstück ihrer Garderobe hatte sich die Fürstin eindeutig für den Abend aufgehoben.