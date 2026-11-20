Wow, was für ein strahlender Abschluss eines wundervollen Tages! Fürstin Charlène verzauberte am Abend des Nationalfeiertages in Monaco in einer Robe, die glamouröser nicht sein könnte!
Nach einem langen Tag voller Highlights zum Nationalfeiertag trafen Fürst Albert und Fürstin Charlène abends zur großen Gala im Grimaldi-Forum in Monte-Carlo ein. Von Müdigkeit war allerdings keine Spur – im Gegenteil!
Funkelnde Traumrobe von Elie Saab
Denn vor allem Charlène sah wunderschön aus. Und das lag nicht nur am strahlenden Lächeln der 48-Jährigen, sondern auch an ihrer traumhaft schönen Robe. Denn das absolute Glanzstück ihrer Garderobe hatte sich die Fürstin eindeutig für den Abend aufgehoben.
Fürst Alberts schöne Ehefrau erschien nämlich in einem über und über mit goldenen Pailletten besetzten Kleid zur Gala. Der Traum in Gold, der bei jeder Bewegung funkelte und glitzerte, stammte von Stardesigner Elie Saab und legte sich, dank raffinierter Anordnung der Glitzersteine, perfekt um die Kurven der 48-Jährigen.
Dazu kombinierte Charlène, die beim Empfang einen Strauß Blumen geschenkt bekam, goldene High Heels und Diamantohrringe. Ihren blonden Bob hatte sie zu einer eleganten Föhnfrisur gestylt. Außerdem trug die Fürstin ihren Orden und ihre Schärpe.
Krönender Abschluss
Kein Wunder, dass Charlène an diesem Abend der strahlende Mittelpunkt war und auch Fürst Albert, der in festlicher Abenduniform gekommen war, seine Augen kaum von seiner schönen Frau abwenden konnte.
Für Fürst Albert und Fürstin Charlène, die von Prinzessin Caroline von Hannover begleitet wurden, stand als krönender Abschluss eines perfekten Tages im Grimaldi Forum schließlich eine Aufführung von George Gershwins „Porgy and Bess“ auf dem Programm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.