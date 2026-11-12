Nvidia: US-Handelsminister Lutnick unter Druck

Im Weißen Haus würden entsprechende Gespräche geführt, sagten sie. Der Hintergrund ist der, dass viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier Lutnick vorwerfen, den Export von KI-Chips nach China nicht ausreichend zu kontrollieren. Er soll auch ein härteres Vorgehen gegen Unternehmen verhindert haben, die mutmaßlich die Sanktionen gegen China umgehen. Zudem kritisieren die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, dass sich die Regierung weigere, Dutzende chinesische Unternehmen auf eine wichtige schwarze Liste für den Handel zu setzen. Die Kritik an dem Minister hatte bereits vor dem Rücktritt Huangs begonnen, durch die jüngsten Entwicklungen rückt sie noch stärker in den Fokus.