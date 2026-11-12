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Spionageskandal

Nvidia: US-Handelsminister Lutnick unter Druck

Außenpolitik
12.11.2026 21:02
Der US-Handelsminister Howard Lutnick (Bild) ist nach dem Spionageskandal rund um Nvidia-Chef ...
Der US-Handelsminister Howard Lutnick (Bild) ist nach dem Spionageskandal rund um Nvidia-Chef Jensen Huang unter Druck geraten.(Bild: EPA/BONNIE CASH / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Donnerstag ist Jensen Huang als Vorstandschef des führenden KI-Chipentwicklers Nvidia zurückgetreten. Er hatte unter anderem eingeräumt, eine Affäre mit einer Frau gehabt zu haben, die von US-Behörden als chinesische Spionin eingestuft wird. Nach dem mutmaßlichen Spionageskandal wird laut Insidern nun über eine Ablösung des US-Handelsministers Howard Lutnick beraten.

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Im Weißen Haus würden entsprechende Gespräche geführt, sagten sie. Der Hintergrund ist der, dass viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier Lutnick vorwerfen, den Export von KI-Chips nach China nicht ausreichend zu kontrollieren. Er soll auch ein härteres Vorgehen gegen Unternehmen verhindert haben, die mutmaßlich die Sanktionen gegen China umgehen. Zudem kritisieren die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, dass sich die Regierung weigere, Dutzende chinesische Unternehmen auf eine wichtige schwarze Liste für den Handel zu setzen. Die Kritik an dem Minister hatte bereits vor dem Rücktritt Huangs begonnen, durch die jüngsten Entwicklungen rückt sie noch stärker in den Fokus.

Ein US-Regierungsvertreter sagte, US-Präsident Donald Trump habe „vollstes Vertrauen in den Minister und seine Fähigkeit, das Amt auszuüben“. Wie berichtet, hat Trump bereits den ehemaligen Apple-Chef Tim Cook an der Spitze des Chip-Riesen Nvidia vorgeschlagen. Die bisherige Finanzchefin Colette Kress leitet das Unternehmen nun vorübergehend.

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Politisches Nachspiel folgt
Mit dem Führungswechsel ist die Affäre aber nicht vom Tisch. Der US-Kongress plant eine Anhörung Huangs in der Angelegenheit. Gleichzeitig arbeitet das Parlament an einer parteiübergreifenden Initiative, um die Exportbeschränkungen nach China erneut zu verschärfen. Laut Insiderinnen und Insidern arbeiten chinesische Unternehmen mit Hochdruck daran, sich Zugriff auf Nvidia-Chips zu sichern, indem sie sich beispielsweise Rechenkapazitäten außerhalb der Volksrepublik reservieren.

Die Demokratische Partei will überhaupt eine Untersuchung zur Rolle der Trump-Regierung einleiten. „Dieser Vorfall weckt erhebliche Zweifel hinsichtlich der Fähigkeit, unsere Exportkontrollen wirksam durchzusetzen und unsere nationale Sicherheit zu schützen“, betonten die Senatorin Elizabeth Warren und der Senator Chris Coons in einem Schreiben an diverse Ministerien und das Weiße Haus. Huang galt als einer der engsten Verbündeten von Trump im Silicon Valley.

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