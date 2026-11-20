Austria Salzburg trifft am Freitag in der 2. Fußball-Bundesliga auf die Admira. Für Stürmer Luca Kronberger ein besonderes Duell, reifte er einst in der Südstadt zum Profikicker. Die „Krone“ hat sich vorab mit dem Angreifer unterhalten.
„Das Spiel wird sicher sehr cool werden. Ich hatte noch nie die Ehre, gegen die Admira zu spielen. Deshalb freue ich mich schon sehr darauf“, kann es Austria Salzburgs Stürmer Luca Kronberger kaum noch erwarten, gegen seinen ehemaligen Klub aufzulaufen.
Ich werde schauen, dass ich es so schnell wie möglich hinbekomme.
Luca KRONBERGER, Stürmer Austria Salzburg
Der 24-Jährige wechselte 2013 aus der Jugend des TSV St. Johann in die Südstadt und durchlief in der dortigen Akademie bis zur U18 sämtliche Nachwuchsklassen durchlief und den Sprung zu den Profis schaffte. Der jetzige Admira-Coach Harald Suchard war damals Akademieleiter. „Von den Spielern kenne ich aber aktuell keinen“, meinte der Enkel von Ex-Austria-Trainer Slavko Kovacic, der noch immer auf seinen ersten Treffer für die Maxglaner wartet.
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Austria Salzburg kann auf vollen Kader setzen
Ob das Duell mit dem Ex-Klub der ideale Zeitpunkt wäre? „Das wäre natürlich super. Ich werde schauen, dass ich es so schnell wie möglich hinbekomme“, schmunzelte er. Chefcoach Christian Schaider kann indes aufatmen, meldeten sich doch alle Spieler, auch Denis Kahrimanovic, fit.
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