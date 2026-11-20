Der 24-Jährige wechselte 2013 aus der Jugend des TSV St. Johann in die Südstadt und durchlief in der dortigen Akademie bis zur U18 sämtliche Nachwuchsklassen durchlief und den Sprung zu den Profis schaffte. Der jetzige Admira-Coach Harald Suchard war damals Akademieleiter. „Von den Spielern kenne ich aber aktuell keinen“, meinte der Enkel von Ex-Austria-Trainer Slavko Kovacic, der noch immer auf seinen ersten Treffer für die Maxglaner wartet.