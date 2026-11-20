Wer verliebt ist, vertraut leichter – und das nutzen immer mehr Betrüger aus. Sie geben sich im Internet als Traumpartner aus für jene, die nach der großen Lieben suchen und ziehen ihnen dann das Geld aus der Tasche. Zuletzt hatte ein Wiener beim sogenannten „Love Scaming“ 3900 Euro verloren. Und wir fragen uns: Wie vorsichtig sind Sie mittlerweile im Netz?
Immer wieder fallen Menschen auf „Love-Scammer“ herein. Die Betrüger gehen dabei durchaus gefinkelt vor: Über Wochen und Monate bauen sie Vertrauen zu den Opfern auf, täuschen große Verliebtheit vor – und bitten schließlich um Geld unter verschiedensten Vorwänden.
So geht es einmal um eine plötzliche Notlage, das nächste Mal um ein Flugticket für das erste Treffen, oft stehen vermeintlich dringende , teure Operationen an usw. Und: Schon ist das eigene Geld weg. Viele Betroffene schämen sich im Nachhinein, dabei kann praktisch jeder zum Opfer werden.
Denn sind wir ehrlich: Wer so dermaßen verliebt ist, ist leicht zu täuschen. Oder sehen Sie das anders? Würden Sie einem Menschen, in den Sie verliebt sind, den Sie aber noch nie getroffen haben, Geld schicken?
Oder wäre das für Sie eine absolute rote Linie? Haben Sie selbst vielleicht schon Erfahrungen mit Liebesbetrug gemacht oder jemanden in Ihrem Umfeld erlebt, der auf eine solche Masche hereingefallen ist? Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung!
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