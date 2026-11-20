Wer verliebt ist, vertraut leichter – und das nutzen immer mehr Betrüger aus. Sie geben sich im Internet als Traumpartner aus für jene, die nach der großen Lieben suchen und ziehen ihnen dann das Geld aus der Tasche. Zuletzt hatte ein Wiener beim sogenannten „Love Scaming“ 3900 Euro verloren. Und wir fragen uns: Wie vorsichtig sind Sie mittlerweile im Netz?