Ventilator schleuderte Mütze ins Gehege

Dass die Mütze überhaupt ins Gehege gelangte, scheint dabei ein besonders unglücklicher Zufall gewesen zu sein. Das Kind hatte die Wollmütze in die Luft geworfen, wo sie von einem Ventilator erfasst und durch eine kleine Öffnung der Sichtfenster ins Gehege geschleudert wurde. „Wir könnten das wahrscheinlich nicht noch einmal hinbekommen, selbst wenn wir es versuchen würden“, wurde eine Zoo-Sprecherin zitiert.