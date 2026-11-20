„Haben alles getan“
Mütze vertilgt: Nilpferd „Fiona“ in Zoo gestorben
Tierärzte kämpften im Zoo von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio tagelang vergeblich um das Leben des Nilpferds „Fiona“. Das Hippo hatte eine Strickmütze verschluckt, die nicht auf natürlichem Wege ausgeschieden werden konnte. Eine OP kam nicht infrage.
„Sie hat gekämpft, bis sie nicht mehr konnte“, sagte Zoodirektor Dave Jenike. „Wir befinden uns im Schockzustand.“ Die Mütze eines Kindes war am 8. November versehentlich in dem Gehege der neunjährigen Nilpferddame gelandet.
Seitdem kümmerten sich Pfleger und Tierärzte rund um die Uhr um Fiona und hofften, dass das Tier die Mütze wieder ausscheidet. Noch am Montag seien sie „vorsichtig optimistisch“ gewesen, dass es gelingen würde.
Vibrationsplatte sollte helfen
Am Mittwoch habe das Team eine neue Methode ausprobiert und sich von einem örtlichen Pferdehof eine Vibrationsplatte geliehen. Mehrmals am Tag wurde Fiona auf die Platte gestellt, um die Verdauung anzuregen – doch auch das blieb ohne Erfolg. „Unser Tierpflegeteam hat heldenhaft alles getan, um sie zu retten“, sagte Zoo-Chef Jenike. „Sie wurde von ihrer Zoo-Familie und unzähligen Menschen auf der ganzen Welt von ganzem Herzen geliebt.“
Ventilator schleuderte Mütze ins Gehege
Dass die Mütze überhaupt ins Gehege gelangte, scheint dabei ein besonders unglücklicher Zufall gewesen zu sein. Das Kind hatte die Wollmütze in die Luft geworfen, wo sie von einem Ventilator erfasst und durch eine kleine Öffnung der Sichtfenster ins Gehege geschleudert wurde. „Wir könnten das wahrscheinlich nicht noch einmal hinbekommen, selbst wenn wir es versuchen würden“, wurde eine Zoo-Sprecherin zitiert.
Der Zoo richtete sich auch mit der Bitte an seine Besucher, in der Nähe von Gehegen besonders auf persönliche Gegenstände zu achten. „Sollte etwas in das Gehege fallen, benachrichtigen Sie bitte umgehend einen Mitarbeiter.“
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