Krisensitzung

Der Sprecher lehnte es ab, Vermutungen über die Hinterleute des Angriffs zu äußern. Ihm seien keine Lösegeldforderungen bekannt. Die Nachrichtenplattform „Politico“ hatte berichtet, dass die Kommission Ziel eines Cyberangriffs geworden sei, bei dem möglicherweise große Mengen personenbezogener Daten kompromittiert worden seien. Mehrere Systeme seien während des zehntägigen Ausfalls abgeschaltet worden. Betroffen gewesen seien unter anderem die Personalverwaltung für Gehaltsabrechnungen und Zeiterfassung sowie die Erstattung von Krankheitskosten.