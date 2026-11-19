Die Europäische Kommission ist nach eigenen Angaben Ziel eines Cyberangriffs geworden, bei dem Künstliche Intelligenz eingesetzt wurde. Es sei aber schwierig, das Ausmaß des Vorfalls einzuschätzen, da die Untersuchungen noch andauerten, sagte ein Sprecher am Donnerstag in Brüssel.
„Ich kann bestätigen, dass die Kommission die notwendigen Maßnahmen als Reaktion auf eine aufgedeckte Cyberkampagne ergriffen hat“, fügte er hinzu. „Als Schutz- und Präventionsmaßnahme haben wir mehrere Anwendungen vorübergehend außer Betrieb genommen. Die meisten davon wurden inzwischen wiederhergestellt.“
Der Vorfall sei am 22. Oktober entdeckt worden. Es gebe keine Hinweise auf einen Datenverlust, der die Mitarbeiter der Kommission insgesamt betreffe.
Krisensitzung
Der Sprecher lehnte es ab, Vermutungen über die Hinterleute des Angriffs zu äußern. Ihm seien keine Lösegeldforderungen bekannt. Die Nachrichtenplattform „Politico“ hatte berichtet, dass die Kommission Ziel eines Cyberangriffs geworden sei, bei dem möglicherweise große Mengen personenbezogener Daten kompromittiert worden seien. Mehrere Systeme seien während des zehntägigen Ausfalls abgeschaltet worden. Betroffen gewesen seien unter anderem die Personalverwaltung für Gehaltsabrechnungen und Zeiterfassung sowie die Erstattung von Krankheitskosten.
Die Kommission habe ihr oberstes Krisengremium zu einer Sondersitzung über die Cybervorfälle einberufen, hieß es weiter. „Politico“ zufolge informierte die für Technologie zuständige Kommissarin Henna Virkkunen am Mittwoch zudem ihre Kollegen.
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