In einem Begleitartikel in „The Lancet Psychiatry“ gibt Hauptautorin Fineberg einen positiven Ausblick: „Die meisten Menschen kommen mit der Nutzung sozialer Medien zurecht, ohne dass ihnen allzu großer Schaden entsteht“, sagt die Professorin für Psychiatrie. „Regulierung wird notwendig sein, und es sieht so aus, als werde sie kommen. Gleichzeitig verstehen junge Menschen immer besser, welche Probleme mit der Internetnutzung verbunden sein können.“ Sie glaube, dass sich in den kommenden Jahren das Gleichgewicht wieder stärker zugunsten der psychischen Gesundheit verschieben werde.