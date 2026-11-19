Clemens Pig, ab Jahreswechsel neuer ORF-Generaldirektor, hat sich am Donnerstag dem ORF-Publikumsrat präsentiert. Dabei kündigte er Änderungen an. Der Dialog mit dem Publikum müsse deutlich hochgefahren werden, denn: „Wenn der ORF Bestand haben soll, müssen wir ein ORF für alle sein. Wir müssen die Liebe zu den Menschen entdecken“, erläuterte Pig.
Vor dem Publikumsrat war der Medienmanager die Frage auf, ob auch in Österreich 400.000 Menschen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf die Straße gehen würden, wie es kürzlich in Prag geschah. Das sei eine zentrale Frage, denn die Allianz mit dem Publikum sei „die beste Lebensversicherung für den ORF“. Das reine Senden von Programm reiche nicht aus, weshalb die Führungsstruktur ab Jänner eine neue Direktion für Audience und Plattformen vorsieht.
Pig betont starke Beziehung zum Publikum
Pig, der mit viel Freude und Herzblut auch in schwierige Gespräche einsteigen will, habe bereits den Dialog mit unterschiedlichsten Gruppen in Österreich gesucht. Sein Befund: „Die Lauten übernehmen in den sozialen Medien oftmals das Kommando. Aber wir haben nach wie vor eine starke Beziehung zu unserem Publikum.“
Wir müssen die Liebe zu den Menschen entdecken
Clemens Pig
Bild: Imre Antal
Natürlich gebe es aber auch neuralgische Punkte, sagte er mit Blick auf Jüngere und Menschen, die sich insgesamt von traditionellen Medien, der Wissenschaft und der Politik abgewendet hätten. Sein Ziel: „Das Publikum muss sich in den Programmen des ORF wiederfinden. Dann wissen sie auch, weshalb sie Haushaltsabgabe zahlen.“
Tour durch die Bundesländer weitgehend abgeschlossen
Auch eine Tour durch den ORF und dessen Landesstudios hat Pig weitgehend abgeschlossen. Zur Stimmung hielt er fest, dass es eine große Erwartungshaltung und Handlungsbereitschaft, aber auch Verunsicherung in der Belegschaft gebe. Der ORF-Finanzplan sieht für 2027 aufgrund der vom Gesetzgeber kurzfristig gestrichenen Kompensation für den Entfall des Vorsteuerabzugs mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag in Höhe von 93 Millionen Euro pro Jahr ein deutliches Minus vor. Auch sollen bis einschließlich 2029 350 bis 380 Vollzeitäquivalente abgebaut werden.
Redaktionsrat schlägt Alarm
Der ORF-Redaktionsrat zeigte sich am Donnerstag alarmiert und schrieb angesichts der prekären Lage von einer „letzten Chance für den ORF“. Man habe zu wenig erklärt, was der ORF für 50 Cent pro Tag alles leiste: „verlässliche Nachrichten aus Österreich und aus aller Welt, Kultur, Wissenschaft, Sport und Unterhaltung in Fernsehen, Radio und Internet“. Trotz der Leistungen des ORF für die Gesellschaft habe die Regierung dem ORF erneut ein Sparprogramm auferlegt, das zwangsläufig auch im Programm sichtbar werde.
Die kurzfristige Streichung der 93 Millionen Euro sei ein Verstoß gegen das Europäische Medienfreiheitsgesetz, das eine ausreichende, nachhaltige und vorhersehbare Finanzierung öffentlich-rechtlicher Medien vorsehe, meint der ORF-Redaktionsrat. Man unterstütze daher die Geschäftsführung bei ihrer Bestrebung, alle rechtlichen Möglichkeiten zur Sicherung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Auftrages auszuschöpfen. ORF-Chefin Ingrid Thurnher hat bereits eine Verfassungsklage angekündigt.
Rund eineinhalb Monate steht Thurnher noch an der ORF-Spitze. Auch sie war bei der Publikumsratssitzung dabei. Mehrere Räte dankten ihr für ihren Einsatz. „Sie waren und sind ein Anker in stürmischen Zeiten“, hielt etwa Andreas Kratschmar fest und wünschte sich eine Art „Talk bei Thurnher“. Nach ihren Erfahrungen im ORF-Stiftungsrat sei sie auch für die „wildesten“ Diskussionen gerüstet, meinte er augenzwinkernd. Auch Willi Mernyi stellte fest, dass Thurnher den ORF in seiner besten Form verkörpere und wünschte sich, dass man sie noch „sehr oft“ sieht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.