Rund eineinhalb Monate steht Thurnher noch an der ORF-Spitze. Auch sie war bei der Publikumsratssitzung dabei. Mehrere Räte dankten ihr für ihren Einsatz. „Sie waren und sind ein Anker in stürmischen Zeiten“, hielt etwa Andreas Kratschmar fest und wünschte sich eine Art „Talk bei Thurnher“. Nach ihren Erfahrungen im ORF-Stiftungsrat sei sie auch für die „wildesten“ Diskussionen gerüstet, meinte er augenzwinkernd. Auch Willi Mernyi stellte fest, dass Thurnher den ORF in seiner besten Form verkörpere und wünschte sich, dass man sie noch „sehr oft“ sieht.