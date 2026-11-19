Neue Ermittlung zeigt:
Gesunkene Bayesian: Crew kannte Windrisiko nicht
2024 sorgte der Untergang der Luxusjacht Bayesian vor Sizilien für Aufsehen. Eine neuer Bericht enthüllt nun, dass die Besatzung sich nicht über die Gefahren durch starke Winde bewusst war.
Nach Einschätzung der Ermittler der britischen Behörde für die Untersuchung von Seeunfällen (Marine Accident Investigation Branch, MAIB) war die Luxusjacht besonders anfällig für starke Winde. Bereits 2025 hatten sie erklärt, dass Böen von mehr als 117 Kilometern pro Stunde das Schiff wahrscheinlich zum Kentern gebracht hatten.
Besatzung über Sicherheitsrisiko nicht informiert
Der nun vorgelegte Bericht stellt fest, dass die Windanfälligkeit der Bayesian bei Betrieb mit eingeschaltetem Motor nie ausreichend untersucht worden sei. Die zehnköpfige Besatzung sei deshalb über ein entscheidendes Sicherheitsrisiko nicht informiert gewesen. Insbesondere der 72 Meter hohe Mast und die aufgerollten Segel hätten die Windanfälligkeit erheblich erhöht.
Auch das Stabilitätshandbuch der Jacht habe keine Hinweise auf die Gefahren enthalten, die bei vor Anker liegendem Schiff, aufgerollten Segeln und angehobenem Kiel bestanden. Weder der Eigentümer noch die Besatzung hätten daher das Ausmaß des Risikos gekannt. Die 56 Meter lange Bayesian lag im August 2024 vor Porticello nahe Palermo vor Anker, als sie während eines Unwetters von einer heftigen Fallböe getroffen wurde. Das Schiff legte sich daraufhin auf die Seite und nahm Wasser auf. Die Jacht kenterte und sank nach rund 18 Minuten, wie aus dem Untersuchungsbericht hervorgeht.
Sieben Menschen kamen ums Leben
Bei dem Unglück kamen sieben Menschen ums Leben, darunter Lynch, seine 18-jährige Tochter Hannah sowie fünf weitere Gäste. Unter den Opfern waren auch der Anwalt Chris Morvillo und dessen Ehefrau Neda, der Banker Jonathan Bloomer und dessen Frau Judy sowie der Koch Recaldo Thomas. Sechs Gäste und neun Besatzungsmitglieder konnten sich retten und wurden geborgen.
„Die Anfälligkeit der Bayesian gegenüber den durch Wind verursachten Krängungsmomenten im Motorbetrieb war nie untersucht worden. Dadurch war sich die Besatzung eines entscheidenden Risikos für das Schiff nicht bewusst und konnte es bei ihren Maßnahmen nicht berücksichtigen“, heißt es in dem Bericht. Die Sicherheit der sechs Gäste und neun Besatzungsmitglieder, die das Unglück überlebten, habe zudem in hohem Maße von der Ausbildung, Erfahrung und Eigeninitiative einzelner Crewmitglieder abgehangen. Die Untersuchung diente ausdrücklich nicht dazu, die rechtliche Verantwortung für das Unglück festzustellen, wurde betont.
Die Bayesian war 2008 von der italienischen Luxusjacht-Werft Perini Navi gebaut worden, die inzwischen zum italienischen Konzern The Italian Sea Group gehört. Das Unternehmen hatte 2024 erklärt, der Untergang sei auf eine Kette menschlicher Fehler zurückzuführen. Wären sämtliche Türen und Luken geschlossen, der Motor gestartet, der Anker gelichtet, der Kiel abgesenkt und die Jacht in den Wind gedreht worden, hätte das Schiff nach Darstellung des Unternehmens keinen Schaden genommen.
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