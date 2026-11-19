Auch das Stabilitätshandbuch der Jacht habe keine Hinweise auf die Gefahren enthalten, die bei vor Anker liegendem Schiff, aufgerollten Segeln und angehobenem Kiel bestanden. Weder der Eigentümer noch die Besatzung hätten daher das Ausmaß des Risikos gekannt. Die 56 Meter lange Bayesian lag im August 2024 vor Porticello nahe Palermo vor Anker, als sie während eines Unwetters von einer heftigen Fallböe getroffen wurde. Das Schiff legte sich daraufhin auf die Seite und nahm Wasser auf. Die Jacht kenterte und sank nach rund 18 Minuten, wie aus dem Untersuchungsbericht hervorgeht.