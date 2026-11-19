Mitversorgung nicht möglich

Das Unternehmen betreibt in Deutschland schon seit Dezember 2025 eine eigene Online-Apotheke. Sitz und Versand erfolgen aus Tschechien. Wegen unterschiedlicher Rechtsgrundlagen könne man aber Österreich nicht von der mitversorgen.

In anderen Ländern habe dm bereits über 100 eigene Pharmaartikel im Regal: Arzneitees, Erkältungsbalsame oder Kontaktlinsen – aber auch Ibuprofen- oder Paracetamol-haltige Produkte. Dazu kämen digitale Hautanalysen, Augen-Screenings und Labor- oder Selbsttests – etwa was Spurenelemente oder Vitamine, aber auch Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten betreffe.