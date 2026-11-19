Die Drogeriemarktkette dm will in Österreich künftig auch rezeptfreie Medikamente online anbieten. Der Start der bereits im Vorjahr angekündigten Versandapotheke verzögert sich allerdings.
„Sicher nicht“ werde das Angebot noch im Jahr 2027 starten, betonte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Harald Bauer. Die Drogeriemarktkette kämpft seit Jahren darum, nicht verschreibungspflichtige Medikamente im stationären Handel verkaufen zu dürfen, scheiterte aber in der Vergangenheit mehrfach mit Verfassungsrechtsklagen.
„Wollen deutlich günstiger anbieten“
dm kündigte im Vorjahr eine eigene Online-Apotheke für rezeptfreie OTC-Produkte („Over-the-Counter“, also „über den Ladentisch“) an. Noch stehe man aber vor logistischen und teilweise auch rechtlichen Herausforderungen. „Wir wollen deutlich günstiger anbieten als stationäre Apotheken. Dazu braucht es eine gute Automatisierung bzw. Robotik, und das kostet Zeit.“ Zumal Lösungen gesucht werden, die eine gemeinsame Bestellung und Lieferung von Medikamenten gemeinsam mit regulären Produkten erlauben.
Mitversorgung nicht möglich
Das Unternehmen betreibt in Deutschland schon seit Dezember 2025 eine eigene Online-Apotheke. Sitz und Versand erfolgen aus Tschechien. Wegen unterschiedlicher Rechtsgrundlagen könne man aber Österreich nicht von der mitversorgen.
In anderen Ländern habe dm bereits über 100 eigene Pharmaartikel im Regal: Arzneitees, Erkältungsbalsame oder Kontaktlinsen – aber auch Ibuprofen- oder Paracetamol-haltige Produkte. Dazu kämen digitale Hautanalysen, Augen-Screenings und Labor- oder Selbsttests – etwa was Spurenelemente oder Vitamine, aber auch Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten betreffe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.