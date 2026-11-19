Mit einem Plumpsklo vor dem Landhaus in St. Pölten machen Buslenker Druck: Wenn Verkehrsunternehmen Buslinien betreiben, soll auch für stille Örtchen und vernünftige Pausenräume gesorgt sein.
Es steht sicher nicht in jedermanns Kalender, aber: Am 19. November ist der Welttoilettentag. In St. Pölten konnte er jedenfalls nicht übersehen werden. Mit einem giftgrünen Plumpsklo machten Buslenker direkt vor dem Landhaus auf eine wirklich brenzlige Situation aufmerksam. Denn während sie täglich Tausende Fahrgäste sicher ans Ziel bringen, fehlt es entlang vieler Buslinien offenbar an ganz grundlegenden Dingen: Toiletten, Waschgelegenheiten und vernünftigen Pausenräumen.
„Nierenschaden vorporgrammiert“
Mit ihrem ungewöhnlichen Protest vor dem niederösterreichischen Landtag wollten die Beschäftigten gemeinsam mit der Gewerkschaft vida am Welttoilettentag auf die Missstände aufmerksam machen. Auch die Sprüche auf den Transparenten waren wenig zurückhaltend: „Wir müssen mal ... reden“, „Nierenschaden vorprogrammiert“ oder „Endstation 3. Baum von links?“ war dort zu lesen.
Viele Kollegen überlegen während des Dienstes, wo sie zur Toilette gehen können. Das ist belastend und hat mit guten Arbeitsbedingungen nichts zu tun!
Buslenker Thomas Stiller berichtet aus der Praxis.
„Das sollte selbstverständlich sein“
Für Horst Pammer, Vorsitzender der Gewerkschaft vida Niederösterreich, ist die Situation nicht länger hinnehmbar. „Wer Menschen sicher von A nach B bringt, muss unterwegs auch eine Toilette und einen Pausenraum vorfinden. Das sollte im Jahr 2026 selbstverständlich sein, ist es aber leider noch immer nicht“, kritisierte er bei der Aktion.
Die Gewerkschaft will deshalb bereits bei der Vergabe von Buslinien strengere Regeln durchsetzen. Ihre Forderung: Verkehrsunternehmen sollen schon vor der Teilnahme an Buslinien-Ausschreibungen nachweisen müssen, dass ausreichend WC-Anlagen, Waschgelegenheiten sowie wettergeschützte Aufenthalts- und Pausenräume für ihre Mitarbeiter da sind. Die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft NÖVOG stelle dies bei vielen regionalen Buslinien, vor allem im Weinviertel, nicht zur Verfügung – entweder gibt es an Endhaltestellen gar kein WC oder Fahrpläne werden zu knapp kalkuliert, um eine ordentliche „Toiletten-Pause“ einlegen zu können.
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