Die Gewerkschaft will deshalb bereits bei der Vergabe von Buslinien strengere Regeln durchsetzen. Ihre Forderung: Verkehrsunternehmen sollen schon vor der Teilnahme an Buslinien-Ausschreibungen nachweisen müssen, dass ausreichend WC-Anlagen, Waschgelegenheiten sowie wettergeschützte Aufenthalts- und Pausenräume für ihre Mitarbeiter da sind. Die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft NÖVOG stelle dies bei vielen regionalen Buslinien, vor allem im Weinviertel, nicht zur Verfügung – entweder gibt es an Endhaltestellen gar kein WC oder Fahrpläne werden zu knapp kalkuliert, um eine ordentliche „Toiletten-Pause“ einlegen zu können.