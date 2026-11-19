Behörden in den USA und Südkorea haben am Mittwoch Nutzer dazu aufgerufen, ihre Versionen von Java auf den neuesten Stand zu bringen. Andernfalls könnten Angreifer Sicherheitslücken in der Programmiersprache nutzen, um Rechner unter ihre Kontrolle oder zum Absturz zu bringen.
Das südkoreanische Präsidialamt rief sogar eine Krisensitzung ein, um Gegenmaßnahmen zu erörtern. Dort ist mehr als die Hälfte aller Programme in Java geschrieben. Weltweit liege die Quote bei 30 Prozent.
Mithilfe von Java können Webseiten interaktiv gestaltet werden. Die Programmiersprache wurde vom SAP-Rivalen Oracle entwickelt und ist auch auf kritischen IT-Systemen von Unternehmen, staatlichen Behörden oder dem Militär weitverbreitet.
Oracle war zwar für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Das Unternehmen hatte am Dienstag jedoch eine überarbeitete Version der Programmierumgebung Java Development Kit veröffentlicht, mit der die Schwachstellen geschlossen werden sollen.
Vor wenigen Wochen hatten Sicherheitslücken in der beliebten Web-Programmiersprache PHP weltweit für Aufsehen gesorgt. Einige Unternehmen und staatliche Institutionen nahmen ihre Internetauftritte damals zeitweise vom Netz, nachdem Cybersicherheitsfirmen eine Flut von Angriffen registriert hatten, bei denen Kriminelle die bekannt gewordenen Schwachstellen auszunutzen versuchten.
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