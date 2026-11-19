Auch Gespräche mit Klubs oder Nationalverbänden seien in dieser Saison nicht geplant. Orobitg: „Pep wird seine Zukunft offiziell vor der nächsten Saison diskutieren.“ Anfang des Jahres hatte Guardiola bereits den Job als Italien-Teamchef abgelehnt. Verbandspräsident Giovanni Malagò sagte damals: „Pep war ehrlich. Er hat sich eine Auszeit genommen, auch aus familiären Gründen. Aber wenn er etwas gemacht hätte, dann hätte er es mit uns gemacht.“