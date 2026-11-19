Nach zehn Jahren und 20 Titeln mit Manchester City nimmt Star-Trainer Pep Guardiola eine Fußball-Auszeit. Angebote hatte er zur Genüge, wie sein Berater nun verriet.
Pep‘s Berater Josep Maria Orobitg sagte gegenüber „Al-Riyadiya“: „Wir haben in den letzten Tagen Anfragen von Vermittlern in Saudi-Arabien bekommen.“ Guardiola habe jedoch „kategorisch ausgeschlossen, auch nur eine von ihnen in Betracht zu ziehen“.
Auch Gespräche mit Klubs oder Nationalverbänden seien in dieser Saison nicht geplant. Orobitg: „Pep wird seine Zukunft offiziell vor der nächsten Saison diskutieren.“ Anfang des Jahres hatte Guardiola bereits den Job als Italien-Teamchef abgelehnt. Verbandspräsident Giovanni Malagò sagte damals: „Pep war ehrlich. Er hat sich eine Auszeit genommen, auch aus familiären Gründen. Aber wenn er etwas gemacht hätte, dann hätte er es mit uns gemacht.“
Auch die USA will Pep
Der US-Verband soll Guardiola als Kandidaten diskutieren, nachdem Mauricio Pochettino zu Manchester United wechselte. Die nächsten Pflichtspiele der USA stehen erst im März an. Der Star-Trainer könnte seine Auszeit also noch einige Monate genießen – und anschließend ins Trainergeschäft zurückkehren. Nach seinem Barcelona-Abschied hatte Guardiola 2012 bereits ein Jahr in New York gelebt.
2024 sagte er über die USA: „Die USA sind faszinierend, wenn es darum geht, ein langfristiges Projekt aufzubauen und die Nationalmannschaft auf die nächste Stufe zu bringen. Das Potenzial der USA ist angesichts der Bevölkerungszahl, der verschiedenen Sportarten und all dessen vorhanden.“
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