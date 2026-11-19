US-Regierung versucht zu beruhigen

US-Vizepräsident JD Vance versuchte ebenfalls, die Bevölkerung zu beruhigen. Viele seiner Freunde hätten ihn gefragt, ob sie Schutzbunker bauen oder Lebensmittel und Wasser auf Vorrat kaufen sollten, sagte er dem Sender Fox News. Seine Antwort darauf sei Nein. „Wir sehen keine Krise auf uns zukommen“, betonte Vance. Dennoch müsse man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.