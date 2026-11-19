Nach mehreren größeren IT-Ausfällen in den USA steigt offenbar die Nachfrage nach Notvorräten. Laut einer Analyse der Investmentbank Mizuho Securities sind beim US-Großhändler Costco Stromgeneratoren und andere Krisenvorsorgeartikel besonders gefragt. Bereits am Sonntagabend waren die meisten teuren Generator-Modelle ausverkauft.
Die Verunsicherung nach den jüngsten technischen Störungen bei Microsoft und im US-Flugverkehr sowie apokalyptische Befürchtungen in sozialen Medien hätten zu den verstärkten Käufen beigetragen, schrieb Mizuho-Analyst David Bellinger in der Analyse. Verbraucher legten demnach auch verstärkt Lebensmittelvorräte an.
Serie von Ausfällen schürt Ängste
In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche technische Störungen in den USA für Aufsehen gesorgt. Zunächst waren wichtige Microsoft-Dienste ausgefallen, dann legte eine schwere Störung bei der US-Luftfahrtbehörde FAA den Flugverkehr landesweit zeitweise lahm. Es folgten Probleme bei mehreren großen Banken, der Fluggesellschaft United Airlines und Apple. Auch das interne Kommunikationsnetz des US-Geheimdienstes NSA war betroffen.
Spekulationen über großangelegten Cyberangriff
Die zeitliche Nähe der Vorfälle befeuerte in sozialen Medien Spekulationen über einen möglichen großangelegten Cyberangriff. Auf TikTok verbreiteten sich zahlreiche Videos mit dem Schlagwort „Cyberattacke“, die millionenfach aufgerufen wurden, wie das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Daten der Analysefirma Exolyt berichtete. Der Sender NBC berichtete über KI-generierte Videos, die vor großflächigen Stromausfällen und Chaos warnten und dazu aufriefen, Notvorräte anzulegen.
Hinweise darauf gibt es bisher allerdings nicht. US-Außenminister Marco Rubio betonte, es gebe keinerlei Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen den Ausfällen. Auch gebe es keine Hinweise darauf, dass Hacker, Kriminelle oder ausländische Staaten dahintersteckten. Die betroffenen Unternehmen und Behörden führten die Störungen auf technische Probleme zurück.
US-Regierung versucht zu beruhigen
US-Vizepräsident JD Vance versuchte ebenfalls, die Bevölkerung zu beruhigen. Viele seiner Freunde hätten ihn gefragt, ob sie Schutzbunker bauen oder Lebensmittel und Wasser auf Vorrat kaufen sollten, sagte er dem Sender Fox News. Seine Antwort darauf sei Nein. „Wir sehen keine Krise auf uns zukommen“, betonte Vance. Dennoch müsse man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.
Im US-Kongress wurden unterdessen Zweifel an den offiziellen Erklärungen laut. Ein demokratischer Abgeordneter fragte US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin bei einer Anhörung am Mittwoch beispielsweise, was angesichts der zahlreichen Ausfälle „zum Teufel“ los sei und ob die Amerikaner Grund hätten, den Beschwichtigungen der Regierung zu misstrauen.
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