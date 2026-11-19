Stadtrat Hacker: „Es war ein ausführliches freundschaftlich-konstruktives Gespräch. Der ÖFB hat im Rahmen dieses Gesprächs Unterlagen vorgelegt, die eine unverbindliche Interessensbekundung von Investoren, an einem Projekt mitzuwirken, abbilden. Konkrete Projekte, wie medial kolportiert, waren aber nicht Gegenstand der Diskussion. Ich werde daher die potenziellen Investoren einladen, ihr Interesse zu konkretisieren und lade zu weiteren Gesprächen nächstes Jahr.“