Heute hat Stadtrat Peter Hacker ÖFB-Chef Josef Pröll und Teamchef Ralf Rangnick getroffen, um eventuelle Stadionpläne im Rahmen eines Arbeitsgespräches zu diskutieren. Die Gespräche seien „konstruktiv“ und „gut“ verlaufen.
Stadtrat Hacker: „Es war ein ausführliches freundschaftlich-konstruktives Gespräch. Der ÖFB hat im Rahmen dieses Gesprächs Unterlagen vorgelegt, die eine unverbindliche Interessensbekundung von Investoren, an einem Projekt mitzuwirken, abbilden. Konkrete Projekte, wie medial kolportiert, waren aber nicht Gegenstand der Diskussion. Ich werde daher die potenziellen Investoren einladen, ihr Interesse zu konkretisieren und lade zu weiteren Gesprächen nächstes Jahr.“
ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll: „Ich bedanke mich für die Möglichkeit des Austausches und begrüße die besprochene Vorgehensweise. Die Gespräche haben in einem sehr konstruktiven Rahmen stattgefunden und dazu geführt, dass nunmehr seitens der Investoren auf Basis ihrer Interessensbekundung konkrete Gespräche mit der Stadt gestartet werden können.“
Rangnick hatte sich zuletzt wieder öffentlich für die Multifunktionsarena ausgesprochen, die auch Pröll ein Anliegen ist, und den Standort des in die Jahre gekommenen Happel-Stadions im Prater als am besten geeignet bezeichnet.
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