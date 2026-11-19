Offene Rechnung mit Veysonnaz-Piste

Aller Tatendrang in Ehren, überstürzen wird der Böheimkirchner aber nichts. Auch wenn der sehr ambitionierte Plan retour zur Wettkampf-Form bislang nahtlos aufging, somit alles auf eine baldige Weltcup-Rückkehr hindeutet. Der Auftakt in Val Thorens (Fra) am 10. Dezember „wird sich vermutlich nicht ausgehen. Ich will erst einsteigen, wenn ich 100 Prozent Vollgas fahren kann, sonst macht es keinen Sinn.“ Spätestens die Veysonnaz-Rennen im Jänner, wo er schwer gestürzt war, hat Takats aber bereits im Visier: „Da kann ich auch gleich wieder löschen, was da beim letzten Rennen passiert ist!“