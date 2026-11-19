Skicrosser Tristan Takats hat nach seinem schweren Sturz im Jänner harte Monate hinter sich. Aktuell feilt der Böheimkirchner am Comeback, sprach mit der „Krone“ über die Ziele für die neue Saison, Alternativ-Programm im Sommer und die offene Rechnung mit Veysonnaz ...
Den 23. Jänner 2026 wird Tristan Takats wohl nicht so schnell vergessen. Den Skicrosser zerlegte es beim Weltcup-Rennen in der Schweiz so dermaßen hart, dass er neben einer Knie- und Halswirbelverletzung auch unmittelbar danach eine Brille tragen musste. Irgendwo klar, dass sich der Routinier die Zeit danach mit Reha und Aufbautraining vertreiben musste
Doch jetzt ist der 31-Jährige wieder voll im Saft, traut sich demnächst im Pitztal sogar wieder auf eine Cross-Piste. „Ich bin die letzten Wochen relativ viel Ski frei gefahren, aber das wird dann auch irgendwann fad“, grinst Takats. „Ich freue mich, dass ich endlich wieder Gas geben kann. Das habe ich die letzten Monate vermisst.“
Offene Rechnung mit Veysonnaz-Piste
Aller Tatendrang in Ehren, überstürzen wird der Böheimkirchner aber nichts. Auch wenn der sehr ambitionierte Plan retour zur Wettkampf-Form bislang nahtlos aufging, somit alles auf eine baldige Weltcup-Rückkehr hindeutet. Der Auftakt in Val Thorens (Fra) am 10. Dezember „wird sich vermutlich nicht ausgehen. Ich will erst einsteigen, wenn ich 100 Prozent Vollgas fahren kann, sonst macht es keinen Sinn.“ Spätestens die Veysonnaz-Rennen im Jänner, wo er schwer gestürzt war, hat Takats aber bereits im Visier: „Da kann ich auch gleich wieder löschen, was da beim letzten Rennen passiert ist!“
„Deswegen habe ich Strapazen auf mich genommen“
Der Schmäh ist ihm jedenfalls geblieben, diente auch in den schwersten Zeiten als Wundermittel. „Ich muss manchmal a bissl einen Blödsinn reden. Wenn du keinen Spaß einstreust in’s Training, wird der Alltag recht eintönig“, verrät der Olympia-Teilnehmer von 2022, der sich auch für die kommende Saison einiges vornimmt. „Auf den Gesamtweltcup zu gehen macht wenig Sinn, wenn ich nicht alle Rennen fahre. Aber ich will um Podien kämpfen – genau deswegen habe ich diese Strapazen überhaupt auf mich genommen!“
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