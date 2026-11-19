Sorge: KI wird konstruktionsbedingt fehleranfällig bleiben

Allianz-Commercial-Chef Lillelund betonte daher einerseits, dass KI enormen Mehrwert und große Vorteile biete – aber auch eine beispiellose Herausforderung für das Risikomanagement sei. Das systemische Risiko besteht demnach darin, dass KI nahezu weltweit gleichzeitig in fast allen Branchen eingeführt wird, und verschiedene KI-Systeme zudem auf gemeinsamen Grundlagen basieren – mit ähnlichen Sprachmodellen und Trainingsdaten sowie der technischen Infrastruktur mit Cloud-Servern und Rechenzentren.