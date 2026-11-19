Die durch Künstliche Intelligenz mittelbar und unmittelbar verursachten Schäden steigen rasant. Zudem geht die Technologie für Unternehmen mit weiteren Risiken von Hackerangriffen bis Haftungsklagen einher, wie die Fachleute des Firmenversicherers Allianz Commercial in einem Report schreiben. KI birgt demnach „systemische Risiken“: Kleine Fehler können große Schäden verursachen.
Wie hoch KI-bedingte Schäden zurzeit schon sind, ist unbekannt: Die Autoren gehen davon aus, dass publik gewordene Vorkommnisse nur die Spitze des Eisbergs sind. „Hinter der derzeit noch scheinbar geringen Zahl bestätigter KI-Schadensfälle verbirgt sich das wahre Ausmaß der Risiken für Unternehmen“, sagte Commercial-Vorstandschef Thomas Lillelund.
MIT zählte im Vorjahr 453 Fälle von KI-Schäden
Eine der in dem Bericht zitierten Zahlen: Das renommierte US-Forschungsinstitut MIT erfasste 2025 insgesamt 453 Fälle von KI-Schäden, 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Allianz Commercial publizierte den Bericht am Tag des Börsengangs von Anthropic. Das US-Unternehmen hatte im August eingeräumt, dass KI-Agenten eigenständig Hackerangriffe durchführten, um von den Entwicklern gestellte Probleme zu lösen.
Doch geht es nicht nur um Unfälle, Falschinformationen und Urheberrechtsverletzungen durch KI, sondern auch um mittelbare Folgen: Beispiele dafür sind Haftungsklagen gegen Manager, die die KI-Fähigkeiten ihrer Unternehmen übertreiben oder im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI überoptimistische Gewinnprognosen abgeben.
In rechtliche Schwierigkeiten sind laut Allianz Commercial auch schon Anwaltskanzleien geraten, deren mit KI-Hilfe verfasste Schriftsätze falsche Angaben enthielten. Hinzu kommen „KI-beschleunigte“ Schäden: Die Technologie erleichtert auch Cyberangreifern und Betrügern die kriminellen Geschäfte.
Sorge: KI wird konstruktionsbedingt fehleranfällig bleiben
Allianz-Commercial-Chef Lillelund betonte daher einerseits, dass KI enormen Mehrwert und große Vorteile biete – aber auch eine beispiellose Herausforderung für das Risikomanagement sei. Das systemische Risiko besteht demnach darin, dass KI nahezu weltweit gleichzeitig in fast allen Branchen eingeführt wird, und verschiedene KI-Systeme zudem auf gemeinsamen Grundlagen basieren – mit ähnlichen Sprachmodellen und Trainingsdaten sowie der technischen Infrastruktur mit Cloud-Servern und Rechenzentren.
Da KI-Modelle nicht zwischen wahr und falsch unterscheiden, sondern die Ergebnisse auf Wahrscheinlichkeiten beruhen, gehen die KI-Fachleute der Allianz davon aus, dass die Systeme fehleranfällig bleiben werden.
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