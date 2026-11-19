An der Skisprung-Schanze hat’s gefunkt! Der Norweger Kristoffer Eriksen Sundal und die Italienerin Annika Sieff lernten sich beim Skispringen kennen – nun machten die beiden ihre Beziehung öffentlich.
„Wir haben wohl auf Bali zueinandergefunden, aber angefangen hat es an der Schanze“, verriet der 25-jährige Norweger dem heimischen Sender „TV2“. Aus einer beruflichen Freundschaft entwickelte sich eine Liebesbeziehung. „Es ist schon etwas Besonderes. Wir reden nicht viel über Skispringen, dafür sind wir nicht zusammen“, erklärte Sundal. „Wir haben uns auf einer persönlichen Ebene kennengelernt. Gleichzeitig sorgt das dafür, dass wir uns sehr gut verstehen.“
Sieff erlitt Kreuzbandriss
Während Sundal dem Saisonauftakt in Lillehammer bereits entgegenfiebert, muss Sieff auf die bevorstehende Saison verzichten. Die 23-Jährige fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses in der Saisonvorbereitung den gesamten Winter aus. „Das ist bitter, aber es gehört zum Sport dazu. So ist das“, nahm ihr Partner die Situation gelassen.
Sundal möchte hingegen an seine erfolgreiche Vorsaison anknüpfen. Neben starken Leistungen im Weltcup durfte er sich auch über zwei Medaillen in Teambewerben bei den Olympischen Winterspielen in Cortina freuen. Nun will der Norweger erneut ganz vorne mitmischen. Ein großes Ziel ist dabei die Nordische Ski-WM in Falun, die vom 24. Februar bis zum 7. März 2027 stattfindet.
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