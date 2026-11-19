„Wir haben wohl auf Bali zueinandergefunden, aber angefangen hat es an der Schanze“, verriet der 25-jährige Norweger dem heimischen Sender „TV2“. Aus einer beruflichen Freundschaft entwickelte sich eine Liebesbeziehung. „Es ist schon etwas Besonderes. Wir reden nicht viel über Skispringen, dafür sind wir nicht zusammen“, erklärte Sundal. „Wir haben uns auf einer persönlichen Ebene kennengelernt. Gleichzeitig sorgt das dafür, dass wir uns sehr gut verstehen.“