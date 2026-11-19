Fakt ist: Der Mann ist Mitglied einer Krampusgruppe, feierte mit seinen Brauchtumsfreunden nach einem Lauf am 5. Dezember des Vorjahres in Altenmarkt eine private Party. Der feuchtfröhliche Abend eskalierte nach einiger Zeit. Laut Anklage schnappte sich der 27-Jährige eine „leicht entflammbare Flüssigkeit“ – offenbar hochprozentiger Alkohol – und schüttete diese über einen Krampuskollegen (22). Dann zündete er die Flüssigkeit an, sein Opfer erlitt teils schwere Verbrennungen. „Ich habe heute noch Schlafstörungen, Albträume und Angst vor Feuer“, gab der 22-Jährige zu Protokoll. Er befindet sich seit dem Vorfall in psychologischer und medizinischer Betreuung.