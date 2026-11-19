Diese Krampusparty im Salzburger Land startete feuchtfröhlich und endete im Desaster! Ein 27-Jähriger besprühte einen Bekannten mit hochprozentigem Alkohol und zündete ihn an. Sein Gegenüber erlitt schwere Verbrennungen, der Übeltäter musste sich nun vor Gericht verantworten. Doch beim Prozess kam zunächst das Opfer selbst in Erklärungsnot ...
„Es war dumm. Ich wollte das nicht und hätte mir nie gedacht, dass so etwas Schlimmes passieren könnte.“ Vor Gericht gab sich der Angeklagte (27) am Donnerstag kleinlaut und reumütig. Warum er sich überhaupt zu dieser gefährlichen Aktion hinreißen hat lassen, verriet der Salzburger hingegen nicht.
Fakt ist: Der Mann ist Mitglied einer Krampusgruppe, feierte mit seinen Brauchtumsfreunden nach einem Lauf am 5. Dezember des Vorjahres in Altenmarkt eine private Party. Der feuchtfröhliche Abend eskalierte nach einiger Zeit. Laut Anklage schnappte sich der 27-Jährige eine „leicht entflammbare Flüssigkeit“ – offenbar hochprozentiger Alkohol – und schüttete diese über einen Krampuskollegen (22). Dann zündete er die Flüssigkeit an, sein Opfer erlitt teils schwere Verbrennungen. „Ich habe heute noch Schlafstörungen, Albträume und Angst vor Feuer“, gab der 22-Jährige zu Protokoll. Er befindet sich seit dem Vorfall in psychologischer und medizinischer Betreuung.
Ich habe heute noch Schlafstörungen, Albträume und Angst vor Feuer.
Das Opfer der Brandattacke vor Gericht
Männer tischten Polizei Lügengeschichte auf
Kurios: Zu Beginn der Verhandlung las sich die Anklageschrift noch gänzlich anders. Demnach hatte der Beschuldigte die Flüssigkeit auf einen Schlafsack geschüttet, in dem der 22-Jährige lag. Dieser habe sich entzündet und das Unglück seinen Lauf genommen. So schilderten es nämlich gegenüber der Polizei mehrere Zeugen sowie auch das Opfer selbst.
„Aus falsch verstandener Loyalität“, schüttelte die Richterin den Kopf. Denn: Mittlerweile ist ein Handy-Video aufgetaucht, das den Vorfall eindeutig zeigt. „Das waren laienhafte Zirkus-Kunststücke mit einem nicht-einwilligenden Opfer“, meinte die Richterin.
Angeklagter verurteilt, Opfer droht Nachspiel
Der Angeklagte fasste eine einjährige bedingte Haftstrafe aus und muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 3420 Euro zahlen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
Dem eigentlichen Opfer sowie den Zeugen droht ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft prüft die Einleitung eines Verfahrens wegen falscher Zeugenaussage und Begünstigung. Immerhin: Der 22-Jährige ist mittlerweile nicht mehr Mitglied der Salzburger Krampusgruppe.
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