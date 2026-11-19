Sieben von zehn Befragten zwischen 18 und 39 Jahren sehen in der Ehe die ideale Form der Partnerschaft. Mehr als 90 Prozent wollen zudem mindestens ein Kind haben, wie aus dem Weltbevölkerungsbericht 2026 hervorgeht. Dieser zeigt aber auch, dass es oft eine Differenz zwischen dem Idealbild und der Realität gibt.
So hat laut der Befragung in 73 Ländern, darunter auch Österreich, ungefähr ein Viertel der 35- bis 39-Jährigen weniger Kinder, als es sich für das eigene Alter wünscht. Ungefähr jede fünfte Frau zwischen 25 und 39 Jahren, die gerne eine Partnerschaft hätte, ist alleinstehend. Bei den Männern in derselben Altersgruppe ist es sogar fast jeder dritte (30 Prozent).
Ein Hindernis sind zum Beispiel wirtschaftliche Faktoren. Viele Befragte bezeichnen ihre finanzielle Situation als zu unsicher für eine Partnerschaft und Kinder. Wer sich über vermeintliche Überbevölkerung, Wirtschaftskrisen, hohe Arbeitslosigkeit, eine Schwächung der Demokratie oder soziale Ungleichheit Sorgen macht, wünscht sich zudem weniger Kinder im Vergleich zu Menschen, die zuversichtlich in die Zukunft blicken. Als weitere Hürden werden beispielsweise Wohnungsnot und zu wenig emotionale Reife genannt.
Mehr Möglichkeiten bedeuten nicht automatisch mehr Freiheit, das eigene Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Sabrina Juran, Regionalberaterin für Daten und Bevölkerungsdynamik, Schwerpunkt Lateinamerika und Karibik, Vereinte Nationen
„Kein Lebensentwurf braucht Rechtfertigung“
16 Prozent der 18- bis 39-Jährigen gaben explizit an, alleinstehend sein zu wollen. Fast jede zehnte Person (neun Prozent) will keine Kinder haben. Befragt wurden insgesamt 108.926 Menschen aus allen Weltregionen. Weltweit geht die Tendenz laut dem Bericht des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) in die Richtung, dass junge Menschen mit Mitte bis Ende 20 Jahren von ihrer Herkunftsfamilie unabhängig werden. Die feste Partnerschaft folgt mit Anfang bis Mitte 30, Kinder kommen dann bis Ende 30.
„Es gibt keine vorgeschriebenen Lebensläufe. Kein Lebensentwurf braucht Rechtfertigung“, sagte Meri Disoski, Frauensprecherin Grüne und Mitglied der parlamentarischen Gruppe #parlaandsex, am Donnerstag. „Junge Menschen haben heute mehr Möglichkeiten als jede Generation zuvor. Doch mehr Möglichkeiten bedeuten nicht automatisch mehr Freiheit, das eigene Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten“, gab Sabrina Juran, Regionalberaterin für Daten und Bevölkerungsdynamik beim UNFPA, zu bedenken.
Kinderehen weltweit zurückgegangen
Als Beispiele nannten Disoski, Bernhard Herzog, Familiensprecher der SPÖ, Juran und Henrike Brandstötter, Frauensprecherin der NEOS, unter anderem Kinderehen und Geburten von Jugendlichen, weibliche Genitalverstümmelung (FGM) und einen schlechten Zugang junger Menschen zu sexueller und reproduktiver Gesundheit, wie Verhütungsmitteln, in Krisenregionen. Wenn unter 14-Jährige Kinder bekämen, sei das „Kindesmissbrauch“, fand Herzog klare Worte. Erfreulicherweise sei der Anteil der Kinderehen im vergangenen Jahrzehnt gesunken. Heute ist eines von fünf Mädchen verheiratet, zuvor war es eines von vier. Auch die Geburtenrate bei Jugendlichen hat sich in mehreren Regionen auf der Welt seit dem Jahr 2000 halbiert.
Als eine der Herausforderungen für ein selbstbestimmtes Leben junger Erwachsener in Österreich wird unter anderem der Anstieg psychischer Erkrankungen seit der Corona-Pandemie wahrgenommen. Diese machen inzwischen etwa ein Fünftel (19 Prozent) der gesamten Krankheitslast bei Jugendlichen aus. „Die Gesundheit und das Wohlbefinden junger Menschen auf der nationalen Agenda zu halten, bedeutet nicht nur, frühere Erfolge zu schützen, sondern die Gesundheit, Kompetenzen und Eigenständigkeit aufzubauen, die junge Menschen ins Erwachsenenalter mitnehmen“, heißt es in einer Aussendung des UNFPA, #parlaandsex und der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF).
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