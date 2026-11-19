Kinderehen weltweit zurückgegangen

Als Beispiele nannten Disoski, Bernhard Herzog, Familiensprecher der SPÖ, Juran und Henrike Brandstötter, Frauensprecherin der NEOS, unter anderem Kinderehen und Geburten von Jugendlichen, weibliche Genitalverstümmelung (FGM) und einen schlechten Zugang junger Menschen zu sexueller und reproduktiver Gesundheit, wie Verhütungsmitteln, in Krisenregionen. Wenn unter 14-Jährige Kinder bekämen, sei das „Kindesmissbrauch“, fand Herzog klare Worte. Erfreulicherweise sei der Anteil der Kinderehen im vergangenen Jahrzehnt gesunken. Heute ist eines von fünf Mädchen verheiratet, zuvor war es eines von vier. Auch die Geburtenrate bei Jugendlichen hat sich in mehreren Regionen auf der Welt seit dem Jahr 2000 halbiert.