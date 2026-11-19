Aus Budgetgründen streicht das Land Steiermark seinen Bediensteten den allgemeinen Weihnachtsbonus und zahlt diesen nur noch für deren Kinder aus, was beim Betriebsrat der Spitalsgesellschaft Kages zu einer Klage wegen Ungleichbehandlung geführt hat. Ist das eine nachvollziehbare Sparentscheidung?
Finden Sie die gezielte Entlastung von Familien richtig oder ist das eine ungerechte Benachteiligung aller Kinderlosen? Reden Sie jetzt in unserem Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus: