Aus Budgetgründen streicht das Land Steiermark seinen Bediensteten den allgemeinen Weihnachtsbonus und zahlt diesen nur noch für deren Kinder aus, was beim Betriebsrat der Spitalsgesellschaft Kages zu einer Klage wegen Ungleichbehandlung geführt hat. Ist das eine nachvollziehbare Sparentscheidung?