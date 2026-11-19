Für die Innerkrems ist das ein weiterer harter Schlag: Wie berichtet, wurde über das Vermögen der Hotel Nockalm GmbH am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) steht die genaue Höhe der Passiva noch nicht fest, die Bilanz 2024 weist jedoch rund drei Millionen Euro Verbindlichkeiten aus.