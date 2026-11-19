Fragwürdiges Gutachten

Der Antrag ordnet dem Mitarbeiter unmittelbare Täterschaft zu. Erwin Smole und Harald Tschurnig werden darin als Bestimmungstäter geführt. Konkret soll ein Vertriebsvertrag (betreffend Stromverkauf) nachträglich angepasst worden sein, um diesen vergaberechtlich zu legitimieren – und dies obwohl es dafür ohnehin ein Gutachten gegeben hatte.

Die gesamte Causa wurde ja, wie mehrfach berichtet, bereits vor Monaten losgetreten, als die Energie Klagenfurt einem Wiener Subvertriebspartner einen direkten Vertrag vergeben und diesen einer Steirischen Firma abgeworben hatte. Und das ohne offenkundige Ausschreibungspflicht. Dadurch sei zudem versucht worden, ein Keil zwischen die beiden langjährigen Partnerbetriebe zu treiben, um sich einen Vorteil zulasten des steirischen Unternehmens zu sichern.