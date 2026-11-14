Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt Aufpasser

Die Bilder des Fiaker-Unfalls in der Wiener City gingen am Mittwoch viral. Nun spricht der Kutscher, dessen Pferde dabei zu Sturz kamen. Fiaker-Baron Wolfgang Fasching ist noch immer fassungslos: Ein kurzer Gang zur Toilette führte zum Drama, bei dem zwei seiner Pferde samt Kutsche in einen Brunnen auf der Rotenturmstraße krachten. Während seiner Abwesenheit hätte ein Kollege auf das Gespann aufpassen sollen – ihn will er nun zur Verantwortung ziehen.