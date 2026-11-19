Zwischen März und November überwies der Finanzmanager eines Unternehmens im Bezirk Klagenfurt-Land (Kärnten) mehrere Hunderttausend Euro an einen chinesischen Lieferanten, mit dem bereits länger kooperiert wurde. Nur war es gar nicht der ursprüngliche Geschäftspartner, der kassierte ...
Im Grunde ein „einfacher Trick“ – eine Lieferfirma im Ausland, eine ähnliche neue E-Mail-Adresse und ein vermeintlich neue Kontonummer. Weil es tatsächlich nur wenige Buchstaben waren, die an der E-Mail-Adresse des „originalen Lieferanten“ verändert wurden, fiel dem Finanzmanager des Unternehmens nicht einmal auf, dass es sich nicht um die jahrelange Partnerfirma handelte, sondern ein Betrüger ihm schrieb.
Als dann eine neue Kontoverbindung angegeben wurde, dachte er sich entsprechend auch nichts dabei. „Das Unternehmen überwies daraufhin das Geld auf die falschen Konten“, heißt es vonseiten der Polizei. Elfmal überwies er; gesamt waren es Hunderttausende Euro.
In die Karten der Betrüger spielte außerdem, dass bestellte Waren pünktlich geliefert wurden. Erst als dem echten Lieferanten seit März mehrere Zahlungen fehlten, meldete sich jemand bei dem Industrieunternehmen. Und damit fiel auch der Betrug endlich auf.
Das Unternehmen hat Anzeige erstattet.
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