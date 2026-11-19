Im Grunde ein „einfacher Trick“ – eine Lieferfirma im Ausland, eine ähnliche neue E-Mail-Adresse und ein vermeintlich neue Kontonummer. Weil es tatsächlich nur wenige Buchstaben waren, die an der E-Mail-Adresse des „originalen Lieferanten“ verändert wurden, fiel dem Finanzmanager des Unternehmens nicht einmal auf, dass es sich nicht um die jahrelange Partnerfirma handelte, sondern ein Betrüger ihm schrieb.