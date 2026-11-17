Der November lockt mit Rabattschlachten rund um den Black Friday – für Klimastadtrat Jürgen Czernohorsky das „Hochamt des Konsums“. Mit der „Orange Week“ setzt Wien ein Zeichen gegen Wegwerfkultur. Statt moralischem Zeigefinger gibt es gratis Reparatur-Cafés, Kleidertausch und Kochworkshops, um das Börserl und Ressourcen zu schonen. Im Talk mit Moderatorin Jana Pasching verrät der Stadtrat außerdem, warum Müll für Wien ein echter Milliardenschatz ist und wie wir trotz Hitzesommern unser Trinkwasser sichern. Das ganze Video sehen Sie oben!