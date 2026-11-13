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„Gut gemacht“

Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt

Außenpolitik
13.11.2026 12:59
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.(Bild: X/Pete Hegseth)
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Von krone.at

Ausgerechnet am Veteranentag wurden US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und seine Begleiter an einem Kriegerdenkmal wegen lauten Lachens von einem Soldaten lautstark zurechtgewiesen. Hegseth machte nun das Beste daraus: Er verlieh dem Gardisten für seine Pflichterfüllung einen Orden.

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Der Soldat erhielt vom US-Verteidigungsminister die „Joint Service Commendation Medal“. Sie soll besondere Verdienste im gemeinsamen Dienst mehrerer Teilstreitkräfte würdigen. Hegseth veröffentlichte auf X Bilder von der Verleihung. „Wir lieben Soldaten. Wir lieben Standards. Gut gemacht, Spezialist“, schrieb der dazu.

Patzer beim Heldendenkmal
Nach der Ehrenfeier für die Veteranen der USA am Nationalfriedhof in Arlington im Bundesstaat Virginia hatten Hegseth, seine Frau Jennifer Rauchet sowie einige Begleiter das Denkmal für den unbekannten Soldaten besucht. Nach einem gemeinsamen Foto ging die Gruppe die Stufen zu dem Denkmal hinauf, als lautes Lachen ertönte.

Lesen Sie auch:
Verteidigungsminister Pete Hegseth (re.) und seine Gruppe wurde lautstark gerügt.
Patzer am Veteranentag
Lachen am Denkmal: Soldat rügt Gruppe um Hegseth
12.11.2026

Ein Wachsoldat wies die Gruppe daraufhin lautstark zurecht. „Alle Besucher sind verpflichtet, jederzeit eine Atmosphäre der Stille und des Respekts zu wahren!“, rief der in Paradeuniform gekleidete Soldat, ehe er wieder abdrehte. 

Minister steht unter Druck
Der Vorfall hatte Hegseth viel Häme beschert, während der Soldat im Netz als Held gefeiert wurde. Die Medaillenverleihung ist ein kluges Manöver des Ministers, der in den USA wegen des unbeliebten Iran-Kriegs stark unter Druck steht. Ein wenig Sympathie könnte er sich jetzt zurückholen.

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Außenpolitik
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