Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt

Minister steht unter Druck

Der Vorfall hatte Hegseth viel Häme beschert, während der Soldat im Netz als Held gefeiert wurde. Die Medaillenverleihung ist ein kluges Manöver des Ministers, der in den USA wegen des unbeliebten Iran-Kriegs stark unter Druck steht. Ein wenig Sympathie könnte er sich jetzt zurückholen.