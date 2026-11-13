„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“

Während die Spritpreise steigen, kassieren die großen Ölkonzerne Milliarden. Grünen-Klimasprecher Lukas Hammer fordert deshalb eine Übergewinnsteuer für die Branche. Im krone.tv-Talk anlässlich der laufenden Weltklimakonferenz in Antalya rechnet er außerdem mit Österreichs Klimapolitik ab: Platz 33 im internationalen Klimaranking sei „beschämend“. Sein Appell: Endlich mehr Klimaschutz statt Milliardenprofite auf Kosten der Bevölkerung!