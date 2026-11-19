Zwei Routinekontrollen engagierter Streifenpolizisten in Villach fügten sich zu einem Ermittlungserfolg zusammen. Ein Fall, der sogar die erfahrenen Kriminalisten verblüffte. Rückblick: Mitte September nahmen Uniformierte in der Draustadt einen vermeintlichen Musiker ins Visier und kontrollierten den Passanten. Die Beamten hatten den richtigen Riecher!