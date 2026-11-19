„Dann belügen wir die Steirerinnen und Steirer“

Im nächsten Jahr helfen noch Einmaleffekte wie Auflösung der Rücklagen beim Gesundheitsfonds, ab 2028 gibt es dafür kaum noch Spielraum. Es muss also ans Eingemachte geben, gerade bei den größten Brocken Gesundheit und Pflege, Soziales, Bildung und Verwaltung. „Wenn wir nicht ernsthaft für strukturelle Schritte eintreten, dann belügen wir die Steirerinnen und Steirer und belasten die nächsten Generationen“, sagt Ehrenhöfer klar. Die Folgewirkungen seien noch gar nicht absehbar.