Am heutigen Donnerstag steht Monaco ganz im Zeichen des Nationalfeiertags. Und gleich in der Früh gab es eine bezaubernde Überraschung: Denn Fürstin Charlène und ihre Tochter Gabriella hatten sich für diesen besonderen Tag für einen Partnerlook entschieden, der schöner nicht sein könnte!
Der Nationalfeiertag begann für die Fürstenfamilie am Donnerstag mit einem Gottesdienst in der Kathedrale Notre-Dame-Immaculée, für den sich alle nicht nur besonders herausgeputzt, sondern auch auf ein schönes Detail geachtet hatten.
Uniformen und weißer Blütentraum
Denn während Prinz Jacques an diesem Tag wie immer mit Papa Fürst Albert in Uniform erschien, hatten sich auch Fürstin Charlène und Prinzessin Gabriella für einen wundervollen Partnerlook entschieden.
Während Charlène einen weißen Hosenanzug, der aus einem Blazer und einer Marlenehose besteht, trägt, sieht ihre Tochter in einem weißen Mantelkleid einfach zauberhaft aus.
Auf Instagram teilte der Fürstenhof bereits erste Eindrücke vom Nationalfeiertag. Hier kann man auch einen Blick auf die Outfits von Albert, Charlène und den Zwillingen werfen:
Beide Looks sind mit floralen Blütenapplikationen überzogen, Charlènes streng zurückgebundene Haare ziert zudem ein weißer Blüten-Fascinator.
Gabriella hingegen hat ihre langen Haare, die mit kleinen Zöpfchen aus dem Gesicht gebunden sind, halb offen frisiert. Auf dem Hinterkopf trägt die Elfjährige zudem eine Spange, die Mamas Fascinator aufgreift.
Nicht nur modisch verbunden
Ein Mama-Tochter-Style, der beweist: Ein Partnerlook muss nicht immer bedeuten, dass man dasselbe Outfit trägt. Im Gegenteil! Farblich abgestimmte Looks, die durch besondere Details glänzen, zeigen oft noch schöner, dass zwei Menschen nicht nur modisch verbunden sind!
Zur „Fête du Prince“ gehört neben einem Te Deum und einer Wach- und Militärparade, die Charlène, Albert und ihre Liebsten vom Palastbalkon verfolgen, auch ein feierlicher Markt. Auf dem „Marché de La Condamine“ werden allerhand lokale Spezialitäten angeboten.
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