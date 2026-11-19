Gefährliche Attacke auf der Nordbrücke in Wien-Floridsdorf! Zwei Jugendliche sollen am Dienstagabend faustgroße Steine auf fahrende Autos geworfen haben. Ein Pkw-Lenker kam mit dem Schrecken davon – seine Windschutzscheibe wurde allerdings erheblich beschädigt.
Gegen 19.15 Uhr sollen zwei Jugendliche von einer Geh- und Radwegbrücke im Bereich der A22-Nordbrücke Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge geschleudert haben. Einer der Brocken traf die Windschutzscheibe eines Autos und richtete erheblichen Schaden an. Glücklicherweise blieb der Lenker unverletzt.
Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien entdeckten auf der Brücke schließlich zwei Jugendliche, auf die die Täterbeschreibung passte. Doch als die Polizisten die Burschen kontrollieren wollten, ergriffen diese in unterschiedliche Richtungen die Flucht.
Nach kurzer Verfolgungsjagd konnte ein Beamter einen der beiden anhalten, ein anderer stürze und verletzte sich dabei. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 14-jährigen österreichischen Staatsbürger.
Rund 30 Steine auf Fahrbahn gefunden
Bei einer anschließenden Kontrolle machten die Einsatzkräfte eine weitere erschreckende Entdeckung: In beiden Fahrtrichtungen lagen insgesamt rund 30 faustgroße Steine auf der Fahrbahn. Um weitere gefährliche Situationen zu verhindern, wurde sofort eine Reinigung der Straße veranlasst.
Wer der zweite Jugendliche ist und was genau hinter der gefährlichen Aktion steckt, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Diese werden von Kriminalsachbearbeitern der Polizeiinspektion Handelskai geführt. Der 14-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt und seinem Erziehungsberechtigten übergeben.
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