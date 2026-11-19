Rund 30 Steine auf Fahrbahn gefunden

Bei einer anschließenden Kontrolle machten die Einsatzkräfte eine weitere erschreckende Entdeckung: In beiden Fahrtrichtungen lagen insgesamt rund 30 faustgroße Steine auf der Fahrbahn. Um weitere gefährliche Situationen zu verhindern, wurde sofort eine Reinigung der Straße veranlasst.