Ein grausamer Fund an der Neuen Donau sorgt derzeit für Entsetzen: Zwei junge Schwäne wurden vor wenigen Tagen am rechten Ufer auf Höhe des Stromkilometers 9,3 tot entdeckt. Die nun vorliegenden Obduktionsergebnisse zeichnen ein erschütterndes Bild: Beide Tiere starben an schweren stumpfen Gewalteinwirkungen.
Die Untersuchungen zeigen massive innere Verletzungen. Bei einem der Jungschwäne war die Leber mehrfach eingerissen, zudem wurden schwere Blutungen im Brust- und Bauchbereich festgestellt. Auch das zweite Tier wies erhebliche Verletzungen an Leber, Kopf und Hals auf. Besonders erschütternd: Sein Schnabel war verletzt, der Schnabelhöcker sogar durchtrennt.
Keine Hinweise auf Krankheit
Hinweise auf eine tödliche Infektionskrankheit fanden die Experten nicht. Beide Tiere waren laut Obduktionsbericht in gutem Ernährungs- und Erhaltungszustand.
Wer im Oktober im Bereich der Neuen Donau (rechtes Ufer, Stromkilometer 9,3) etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Todesfällen geben kann, wird gebeten, sich bei der Organisation zu melden. office@tierschutz-austria.at
Für Tierschutz Austria steht fest, dass die Schwäne durch massive Gewalteinwirkung ums Leben kamen. Die Organisation erstattet Anzeige und fordert eine umfassende polizeiliche Aufklärung. „Das ist kein Unfall, das ist Tierquälerei“, so Michaela Lehner von Tierschutz Austria. Nun sollen die Verantwortlichen gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden.
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