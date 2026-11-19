Zwei junge Schwäne wurden an der Neuen Donau tot entdeckt. Die Obduktion bestätigte massive Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung. Tierschutz Austria erstattete Anzeige.

(Bild: Krone-Collage/APA/TOBIAS STEINMAURER / APA / picturedesk.com, Tierschutz Austria – Wiener Tierschutzverein | Flickr)