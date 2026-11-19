Obduktion soll Todesursache klären

Was sich tatsächlich in dem Zimmer abgespielt hat und ob der Festgenommene etwas mit dem Tod des 48-Jährigen zu tun hat, ist derzeit noch völlig offen. Eine gerichtsmedizinische Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären. Auch die Vernehmung des 41-Jährigen steht noch aus. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien laufen auf Hochtouren.