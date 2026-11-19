In einer Obdachlosenunterkunft wurde ein 48-jähriger Mann am Mittwochabend in Wien-Meidling leblos und mit einer Kopfverletzung in seinem Zimmer entdeckt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Ein 41-jähriger Mitbewohner geriet ins Visier der Ermittler – er wurde festgenommen.
Eine Mitarbeiterin der Unterkunft machte am Mittwoch gegen 23.45 Uhr die schreckliche Entdeckung: Der 48-Jährige lag reglos und mit einer Verletzung am Kopf in seinem Zimmer. Sofort schlug die Frau Alarm und verständigte die Einsatzkräfte. Noch vor deren Eintreffen wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet.
Für Mann kam jede Hilfe zu spät
Als die Polizei in der Unterkunft eintraf, kämpften die Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien bereits um das Leben des Mannes. Auch die Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung. Doch trotz aller Bemühungen konnte der Notarzt schließlich nur noch den Tod des 48-Jährigen feststellen.
Blutspuren beim Mitbewohner
Besonders brisant: Im selben Zimmer befand sich auch ein 41-jähriger polnischer Staatsangehöriger. Als die Polizisten eintrafen, schlief der Mann. Bei ihm wurden allerdings Blutanhaftungen festgestellt. Da eine Gewalttat angesichts der Umstände nicht ausgeschlossen werden konnte, schalteten die Beamten das Landeskriminalamt Wien ein.
Laut Mitarbeitern der Unterkunft soll der 41-Jährige in der Vergangenheit zudem wiederholt durch aggressives Verhalten aufgefallen sein. Zur Absicherung wurden deshalb auch Spezialkräfte der WEGA angefordert. Schließlich wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen.
Obduktion soll Todesursache klären
Was sich tatsächlich in dem Zimmer abgespielt hat und ob der Festgenommene etwas mit dem Tod des 48-Jährigen zu tun hat, ist derzeit noch völlig offen. Eine gerichtsmedizinische Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären. Auch die Vernehmung des 41-Jährigen steht noch aus. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien laufen auf Hochtouren.
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