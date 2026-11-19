„Ich bin stolz und unglaublich glücklich, ein langes und fantastisches Leben im Spitzensport geführt zu haben“, verabschiedete sich die Norwegerin in ihrem Instagram-Beitrag. Die 36-Jährige blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Neben zwei Olympiasiegen feierte sie zwei Weltmeistertitel und zahlreiche Weltcupsiege. Besonders herausragend war die Saison 2018/19, in der sie sowohl den Gesamtweltcup als auch die Tour de Ski für sich entschied.