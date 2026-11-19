Eine Langlauf-Ikone verabschiedet sich! Die zweifache Olympiasiegerin Ingvild Flugstad Östberg hat in einem emotionalen Social-Media-Beitrag ihr Karriereende bekanntgegeben. Die 36-Jährige kämpfte zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen.
„Ich bin stolz und unglaublich glücklich, ein langes und fantastisches Leben im Spitzensport geführt zu haben“, verabschiedete sich die Norwegerin in ihrem Instagram-Beitrag. Die 36-Jährige blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Neben zwei Olympiasiegen feierte sie zwei Weltmeistertitel und zahlreiche Weltcupsiege. Besonders herausragend war die Saison 2018/19, in der sie sowohl den Gesamtweltcup als auch die Tour de Ski für sich entschied.
„Es wurde eine Menge harte Arbeit geleistet. Die Schlüsselfaktoren hinter dem Erfolg waren Beständigkeit, Entschlossenheit und Freude“, erklärte die Olympiasiegerin in ihrem Beitrag.
Gesundheitliche Rückschläge
Die letzten Jahre ihrer Karriere waren allerdings von gesundheitlichen Rückschlägen geprägt. Ein Ermüdungsbruch im Fuß im Jahr 2020 machte Östberg zunehmend zu schaffen. Ihr letztes Rennen bestritt die Norwegerin 2023. Auch für die Olympischen Winterspiele 2022 erhielt sie keine Startfreigabe.
Nun beginnt für die 36-Jährige ein neuer Lebensabschnitt. Östberg zählt zu den erfolgreichsten Langläuferinnen ihrer Generation und blickt trotz des Karriereendes voller Vorfreude nach vorne: „Ich bin gespannt auf das, was vor uns liegt.“
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