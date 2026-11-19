In der Favoritenrolle

Trotz großer Kritik an ihm gilt Infantino bei der Wahl als Favorit. Der 56-Jährige hat derzeit eine breite Machtbasis in Südamerika, Afrika und Asien. Unter den Herausforderern werden Diallo die besseren Chancen eingeräumt. Der 63-Jährige wird auch vom Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) unterstützt.