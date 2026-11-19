Heftiger Abflug im Montafon (Vorarlberg): Am späten Mittwochabend kam ein 25-Jähriger in Gargellen mit seinem Pkw von der Straße ab. Das Auto schleuderte erst über die Straße, stürzte dann über eine Böschung und krachte schließlich gegen einen Baum. Der Lenker und sein 36-jähriger Beifahrer entfernten die Kennzeichen und machten sich aus dem Staub ...
Der 25-Jährige aus dem Bezirk Bludenz war gegen 23 Uhr gemeinsam mit einem 36-jährigen Beifahrer auf der L192 in Gargellen talwärts Richtung St. Gallenkirch unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Lenker die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam links von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Straßenentwässerungsmulde und wurde zurück auf die Straße geschleudert.
Doch damit nicht genug: Das Fahrzeug geriet anschließend über den rechten Fahrbahnrand und stürzte eine etwa drei Meter hohe Böschung hinunter. In rund 2,3 Metern Höhe prallte es gegen einen Baum und kam darunter schließlich zum Stillstand.
Kennzeichen abmontiert und geflüchtet
Die beiden Insassen kletterten aus dem schwerbeschädigten Fahrzeug, entfernten die Kennzeichen und verließen die Unfallstelle. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und fand den Beifahrer kurze Zeit später. Vom Fahrer fehlte aber zunächst jede Spur.
Lenker mit Drohne aufgespürt
Gegen 1.15 Uhr konnte eine Polizeidrohne den 25-Jährigen schließlich in der Nähe der Unfallstelle lokalisieren. Als er von den Beamten gefunden wurde, war er nicht ansprechbar.
Beide Männer hatten bei dem Unfall Verletzungen erlitten und wurden von Rettung und Notarzt versorgt. Sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer waren alkoholisiert.
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