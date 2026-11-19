Heftiger Abflug im Montafon (Vorarlberg): Am späten Mittwochabend kam ein 25-Jähriger in Gargellen mit seinem Pkw von der Straße ab. Das Auto schleuderte erst über die Straße, stürzte dann über eine Böschung und krachte schließlich gegen einen Baum. Der Lenker und sein 36-jähriger Beifahrer entfernten die Kennzeichen und machten sich aus dem Staub ...