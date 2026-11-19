Große Sorgen um Carlos Alcaraz! Die weitere Teilnahme von Spaniens Topstar bei den ATP Finals in Turin ist fraglich.
Am Donnerstag wird sich Carlos Alcaraz wegen seiner Oberschenkelprobleme einem MRT unterziehen. Laut der spanischen Zeitung „Marca“ entscheidet das Ergebnis nicht nur darüber, ob der vorzeitig fürs Halbfinale qualifizierte 23-Jährige weiter beim Prestigeevent antreten kann. Auch dessen Start bei der anschließenden Davis-Cup-Endrunde in Bologna steht demnach auf der Kippe. Spanien ist am 26. November beim Final 8 in Bologna Österreichs Gegner.
Erst zu Wochenbeginn hatten die Vorjahresfinalisten ihre Nummer drei, Alejandro Davidovich Fokina, aufgrund von Rückenproblemen durch Daniel Merdia (ATP-42.) ersetzen müssen. Daneben befinden sich aktuell Alcaraz (3.) und Rafael Jodar (10.) im Aufgebot. Pedro Martinez und Marcel Granollers decken das Doppel ab.
Behandlung am Oberschenkel
Alcaraz hatte sich bei seinem klaren 6:2, 6:4-Sieg gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Daniil Medwedew aus Russland am Mittwoch am linken Oberschenkel behandeln lassen müssen.
„Nun ja, ich spüre es ein wenig. Ich werde nicht lügen“, sagte der siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinner hinterher. Am Freitag ist sein drittes und letztes Vorrundenmatch gegen den noch sieglosen Italiener Flavio Cobolli angesetzt
Zuletzt bärenstark
Alcaraz war Ende August bei den US Open nach einem monatelangen Ausfall wegen einer Handgelenksverletzung zurückgekehrt. Zuletzt hatte er sich in bestechender Form präsentiert und die Turniere in Tokio, Wien und Paris gewonnen. Auch in seinen zwei bisherigen Matches bei den ATP Finals spielte Alcaraz beeindruckend stark auf.
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