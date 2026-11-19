Am Donnerstag wird sich Carlos Alcaraz wegen seiner Oberschenkelprobleme einem MRT unterziehen. Laut der spanischen Zeitung „Marca“ entscheidet das Ergebnis nicht nur darüber, ob der vorzeitig fürs Halbfinale qualifizierte 23-Jährige weiter beim Prestigeevent antreten kann. Auch dessen Start bei der anschließenden Davis-Cup-Endrunde in Bologna steht demnach auf der Kippe. Spanien ist am 26. November beim Final 8 in Bologna Österreichs Gegner.