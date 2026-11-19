Da hat nun also in Wien die „Vienna Migration Conference“ stattgefunden. Und unser Innenminister hat dabei gemeinsam mit Vertretern Deutschlands, Dänemarks, der Niederlande und Griechenlands den ersten „Return Hub“, also ein Rückkehrzentrum für abgelehnte Asylwerber, die nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden können, beschlossen. Und zwar im zentralafrikanischen Ruanda.