Da hat nun also in Wien die „Vienna Migration Conference“ stattgefunden. Und unser Innenminister hat dabei gemeinsam mit Vertretern Deutschlands, Dänemarks, der Niederlande und Griechenlands den ersten „Return Hub“, also ein Rückkehrzentrum für abgelehnte Asylwerber, die nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden können, beschlossen. Und zwar im zentralafrikanischen Ruanda.
EINERSEITS ist man sich einig, dass das wohl abschreckende Wirkung auf künftige illegale Migranten haben könnte, dass es sich also gewissermaßen um Symbolpolitik handelt.
ANDERERSEITS ist das ganze Ruanda-Projekt eine groß aufgeblasene Täuschung. Eine Täuschung der von der Massenmigration der vergangenen Jahre und dem Integrationsversagen geplagten Bürger.
Dies deshalb, da hier mit gewaltigen Kosten künftig vielleicht einige Dutzend, im besten Falle einige hundert illegale Migranten abgeschoben werden könnten. Für England, das eine solche Ruanda-Lösung bereits einmal versuchte, betrugen die Kosten pro Kopf und Abschiebung angeblich bis zu 120.000 Euro. Und das nach einem elendslangen gerichtlichen Instanzenweg.
Und insgesamt sind mit dem Ruanda-Projekt das Problem der Massenmigration, die – wenn auch etwas abgeschwächt – bis zum heutigen Tag andauert, und die Unmöglichkeit der Integration dieser Migranten in keiner Weise gelöst. Statt einer „Migration Conference“ müsste man vielleicht besser eine „Austrian Remigration Conference“ abhalten, um das Problem zu entschärfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.