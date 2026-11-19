Gleichstellung
Diese Stadt erlaubt nun Oben-ohne-Baden für Frauen
In den Freibädern der deutschen Stadt Heidelberg dürfen ab der kommenden Badesaison auch Frauen mit nacktem Oberkörper baden. Das hat der Gemeinderat beschlossen.
Bisher war Oben-ohne nur für Männer erlaubt, was laut Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktionsgemeinschaft Die Linke/Bunte Linke aber den Gleichstellungs- und Antidiskriminierungszielen der Stadt widerspreche.
Gleichstellungsziele der Stadt als Begründung
Ziel sei, allen Menschen unabhängig von Geschlecht oder geschlechtlicher Zuschreibung eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Die Stadtwerke hatten die Lockerung zunächst abgelehnt, müssen die Bäderordnung nun aber anpassen.
Die Neuregelung gilt nach Angaben eines Sprechers der Stadt ab der kommenden Badesaison und nur in den Freibädern Heidelbergs, nicht aber in den Schwimmbädern. Sollte es dort zu unerwünschten Entwicklungen kommen, soll die Bäderordnung wieder geändert werden, so die Stadt.
Oberkörperfreies Baden ist in anderen Städten schon erlaubt
Heidelberg (Bundesland Baden-Württemberg) schwimmt damit auf einer Welle mit mehreren anderen deutschen Städten. In Karlsruhe, Köln, Berlin oder München ist Oben-ohne-Baden für Frauen bereits erlaubt. Eine einheitliche Regel für ganz Deutschland gibt es nicht. Jede Kommune beziehungsweise jeder Badbetreiber entscheidet selbst.
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