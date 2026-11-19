Bahnhofstraße und Rohrer-Gründe im Fokus

Der Tausch der Villacher Straße und Bahnhofstraße sei vom Land aus kein Wahlkampfgag. „Die Bahnhofstraße muss man endlich aufwerten: Die wichtige Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt muss angesichts der Koralmbahn rasch saniert und attraktiv gestaltet werden. Der angedachte Straßentausch bietet dafür eine Chance. Dafür braucht es einen politischen Schulterschluss“, sagt Ahm. Wirtschaftsstadtrat Julian Geier (VP): „Die Villacher Straße ist jetzt saniert, in den nächsten 20 Jahren sind dort keine Arbeiten mehr nötig. Die Stadt hat in keinem Fall das Geld, die Bahnhofstraße auf Vordermann zu bringen. Wir müssen mit dem Land reden.“