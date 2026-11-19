Die Wirtschaftsstrategie der Landeshauptstadt wurde am Mittwoch im Rathaus besprochen. Dank der Koralmbahn, die toll eingeschlagen hat, bietet Klagenfurt für viele Unternehmen gute Bedingungen. Ein Wirtschaftsdialog soll nun neue Firmen an den Wörthersee bringen.
Die Wirtschaftsstrategie der Landeshauptstadt wurde am Mittwoch im Rathaus besprochen. „Klagenfurt ist mehr als eine Innenstadt. Die unterschiedlichen Wirtschaftsquartiere – vom Lakeside Park über die Industrie- und Gewerbestandorte bis zum Bahnhof – müssen gezielt weiterentwickelt werden. Auch die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden muss intensiviert werden“, fordert Bezirksstellenobmann Franz Ahm.
Bahnhofstraße und Rohrer-Gründe im Fokus
Der Tausch der Villacher Straße und Bahnhofstraße sei vom Land aus kein Wahlkampfgag. „Die Bahnhofstraße muss man endlich aufwerten: Die wichtige Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt muss angesichts der Koralmbahn rasch saniert und attraktiv gestaltet werden. Der angedachte Straßentausch bietet dafür eine Chance. Dafür braucht es einen politischen Schulterschluss“, sagt Ahm. Wirtschaftsstadtrat Julian Geier (VP): „Die Villacher Straße ist jetzt saniert, in den nächsten 20 Jahren sind dort keine Arbeiten mehr nötig. Die Stadt hat in keinem Fall das Geld, die Bahnhofstraße auf Vordermann zu bringen. Wir müssen mit dem Land reden.“
Die Wirtschaftsstrategie darf nicht in einer Schub- lade verschwinden. Wir müssen mehr Frequenz in die Innenstadt bringen, dort gibt es viel zu erleben.
Franz Ahm, Bezirksstellenobmann Wirtschaftskammer
Bild: Helge Bauer
Ist die Innenstadt ein Weltkulturerbe?
Auch bei den Rohrer-Gründen in Minimundus soll investiert werden. „Für ein Rechenzentrum ist der Grund zu wertvoll, Wohnungsbau ist dort nicht zugelassen. Ein wirtschaftliches Projekt hat in Anlehnung an den Lakeside Park , der bestens läuft, Vorrang“, sagt Geier. Man könnte auch die Innenstadt als Weltkulturerbe anbieten.
Die Abschaffung der Luftsteuer, die es in Klagenfurt gibt, braucht einen Fahrplan. „Das wäre für viele Unternehmen eine Hilfe. Eine Wirtschaftstrategie hat Klagenfurt lange gefehlt, sie darf nun nicht in einer Schublade verschwinden“, sagt Ahm. „Die Gespräche dürfen nicht immer bei null beginnen. Klagenfurt braucht jetzt einen Wirtschaftsdialog, um neue Firmen zu holen.“
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