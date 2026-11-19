Nicht mehr nach Hause gekommen ist am Mittwochabend ein Pensionist im Salzburger Anif. Derzeit läuft eine großangelegte Suchaktion rund um das Waldbad. In dem Gebiet war der Mann regelmäßig auf Spaziergängen unterwegs. Derzeit fehlt von ihm jede Spur.
Mit zahlreichen Einsatzkräften rückten Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei zu Fuß, mit Booten und einem Hubschrauber noch in der Nacht zur großangelegten Suche aus. Diese musste allerdings gegen 3 Uhr abgebrochen werden.
Am Donnerstag wurde der Einsatz wieder fortgesetzt. Die Behörden vermuten einen Notfall. Der Pensionist könnte etwa im Waldbad ins Wasser gefallen sein, wie der ORF berichtet.
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