Vereinheitlichung ja, Kürzung nein

Der „Ober-Bürgermeister“ des Landes ist immerhin selbst Ortschef in Ardagger (NÖ) und weiß, wo seine Kolleginnen und Kollegen der Schuh drückt. Ob es um einen Kindergartenplatz geht, um Trinkwasser, eine Gemeindestraße oder die Schneeräumung – für die Bürger sind Gemeinde und Bürgermeister die erste Adresse des Staates. Oft ist sie auch die letzte Anlaufstelle, wenn Menschen anderswo nicht weiterkommen.