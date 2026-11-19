„Enttäuschend und nicht ideal“

„Ich kann nur sagen, dass es ein wenig enttäuschend und natürlich nicht ideal für das Selbstvertrauen eines Fahrers ist“, betont Bearman. „Natürlich weiß ich, dass ich dieses Jahr einen guten Job gemacht habe, aber die Tatsache, dass ich nicht weiß, was ich nächstes Jahr mache, ist nicht optimal.“