Nach dem Cadillac-Deal mit Valtteri Bottas ist nur mehr ein Cockpit für die Formel-1-Saison 2027 frei. Der Platz bei Haas wird wohl an Oliver Bearman gehen – oder doch nicht?
„Es gibt nichts Neues zu sagen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich ziemlich enttäuscht, dass ich hier beim 20. Rennen sitze und noch keinen unterschriebenen Vertrag für das nächstes Jahr habe. Es ist eine seltsame Situation, aber wir nähern uns dem Ziel“, meint Bearman, als er beim Grand Prix in Las Vegas zu seiner Zukunft angesprochen wird.
23 Zähler hat der 21-jährige Brite in dieser Saison für Haas gesammelt. Während der Brasilianer Rafael Camara, ebenfalls 21 Jahre alt, bereits sein Cockpit für die nächste Saison beim Rennstall fix in der Tasche hat, herrscht bei Bearman noch immer keine Gewissheit.
„Enttäuschend und nicht ideal“
„Ich kann nur sagen, dass es ein wenig enttäuschend und natürlich nicht ideal für das Selbstvertrauen eines Fahrers ist“, betont Bearman. „Natürlich weiß ich, dass ich dieses Jahr einen guten Job gemacht habe, aber die Tatsache, dass ich nicht weiß, was ich nächstes Jahr mache, ist nicht optimal.“
Bottas kann durchatmen
Anders sieht es bei Valtteri Bottas aus, er wird auch in der kommenden Saison für Cadillac starten. Der 37-jährige Finne geht damit 2027 erneut an der Seite von Sergio Perez (36) aus Mexiko ins Rennen. Perez hatte vor kurzem einen Vertrag bis Ende 2029 unterzeichnet.
Bottas fährt schon seit 2013 in der Formel 1. Bei Cadillac galt der Routinier zuletzt als Wackelkandidat für 2027. Der US-Neuling wartet in seiner Premierensaison noch immer auf den ersten Zähler.
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