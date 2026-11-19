Kurt Hohensinner (ÖVP) lässt mit einem Vorschlag aufhorchen: Am Grazer Jakominiplatz soll ein Polizeistützpunkt entstehen. Für das „Billa-Eck“ am Hauptplatz fordert er Überwachungskameras. Was noch im Gemeinderat am Donnerstag diskutiert wird.
Seit Jahren wird um mehr Sicherheit im Grazer Volksgarten gerungen. Mit der Etablierung einer Schutzzone setzte die Stadtregierung 2024 ein klares Zeichen. Seither wurden 1499 Anzeigen und 1062 Betretungsverbote ausgesprochen. Doch das soll es nicht gewesen sein. Schon bald werden Videoüberwachungskameras im Park aufgestellt.
Eine langjährige Forderung der ÖVP: „Unsere Plätze und Parks gehören den Grazerinnen und Grazern und nicht den Drogendealern. Familien müssen sich dort genauso sicher fühlen können wie ältere Menschen oder Jugendliche“, sagt Stadtrat Kurt Hohensinner. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hat alle Schritte bereits mit der Polizei in die Wege geleitet. Die technische Umsetzung gehe aber nicht von heute auf morgen, heißt es aus ihrem Büro.
Unsere Plätze und Parks gehören den Grazerinnen und Grazern und nicht den Drogendealern. Familien müssen sich dort genauso sicher fühlen können wie ältere Menschen oder Jugendliche.
Kurt Hohensinner
Stadtrat (ÖVP)
Bild: Christian Jauschowetz
Hohensinner denkt bereits einen Schritt weiter. Auch am Hauptplatz, beim „Billa-Eck“, soll eine Überwachung eingerichtet werden. Und jene am Jakominiplatz soll ausgebaut werden. Für den „Jako“ fordert er außerdem eine stationäre und personell besetzte Polizeiwache. „Ein fester Polizeistützpunkt am Jakominiplatz würde Präsenz zeigen, Wege verkürzen und Sicherheit vermitteln.“ Den Vorschlag wird er am Donnerstag in den Gemeinderat einbringen.
Unsere Unternehmen müssen unserer Stadt etwas wert sein. Wer die Belastungen durch notwendige Baustellen mitträgt, darf mit den wirtschaftlichen Folgen nicht allein gelassen werden.
René Apfelknab
Stadtrat (FPÖ)
Bild: Christian Jauschowetz
Unweit vom Jakominiplatz herrscht in der Kaiserfeldgasse aktuell Baustelle. Die Straße wird umgegraben, um neue Leitungen zu verlegen und die historische Lindenallee zu retten. Darunter leiden die Geschäftslokale. Stadtrat René Apfelknab (FPÖ) fordert für die Betriebe jetzt eine befristete Entlastung von der Kommunalsteuer.
Auch die Burgruine Gösting wird in der Sitzung zum Thema gemacht. Der Stadt wurde bekanntlich ein neues Kaufangebot gemacht. Alternativ steht auch ein Crowdfunding-Modell, finanziert über Spenden aus der Bevölkerung, im Raum. Ebenfalls besprochen wird die bereits fixierte Kürzung der Förderungen für das Klimaticket: Grazer erhalten künftig statt 100 Euro nur noch 60 Euro städtischen Zuschuss.
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