Eine langjährige Forderung der ÖVP: „Unsere Plätze und Parks gehören den Grazerinnen und Grazern und nicht den Drogendealern. Familien müssen sich dort genauso sicher fühlen können wie ältere Menschen oder Jugendliche“, sagt Stadtrat Kurt Hohensinner. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hat alle Schritte bereits mit der Polizei in die Wege geleitet. Die technische Umsetzung gehe aber nicht von heute auf morgen, heißt es aus ihrem Büro.