Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt

Einzigartige Aufnahmen sind vor Kurzem in einem Aquarium in Hubei, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Wuhan, gemacht worden. Sie zeigen, wie ein Seepferdchen-Papa – ja, Sie haben ganz richtig gelesen – Hunderte durchsichtige Seepferd-Babys zur Welt bringt.
Gelungen sind die erstaunlichen Filmaufnahmen der Geburt, die erst jetzt veröffentlicht wurden, bereits am 23. September. Das Video (siehe oben) zeigt, wie das Seepferdchen-Männchen seinen Körper krümmt und immer wieder einen Schwall von Jungtieren ins Wasser presst. Laut Angaben des Aquariums wurden „Hunderte Seepferdchen“ geboren.
Männchen für Schwangerschaft zuständig
Bei Seepferdchen, die zu den Knochenfischen gehören, werden die Männchen trächtig. Die Weibchen produzieren die Eier und spritzen diese beim Geschlechtsakt dem Männchen in eine Bauchtasche, wo sie vom männlichen Sperma befruchtet werden.
Je nach Art legen Weibchen zwischen 150 und 2000 Eier in die Bruttasche der Männchen. Dort werden die Eier von einem Gewebe umwachsen, das vor allem die Atmung der Embryonen regelt, indem es Kohlenstoffdioxid aus den Eiern aufnimmt und Sauerstoff an sie abgibt. Sechs Wochen lang trägt das Männchen die Eier in der Bauchtasche herum, bevor es sie zur Welt bringt.
Nachwuchs ist auf sich selbst gestellt
Zusätzlich stellt das Gewebe eine Umgebung her, die dem Salzgehalt im Meerwasser entspricht. Die Entwicklung der Seepferdchen habe etwa ein Monat gedauert, heißt es seitens des Meeresaquariums. Die Jungfische sind ab dem Zeitpunkt der Geburt sofort auf sich selbst gestellt und beginnen unverzüglich mit der Jagd auf Plankton und winzige Krebstiere.
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