Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt

Je nach Art legen Weibchen zwischen 150 und 2000 Eier in die Bruttasche der Männchen. Dort werden die Eier von einem Gewebe umwachsen, das vor allem die Atmung der Embryonen regelt, indem es Kohlenstoffdioxid aus den Eiern aufnimmt und Sauerstoff an sie abgibt. Sechs Wochen lang trägt das Männchen die Eier in der Bauchtasche herum, bevor es sie zur Welt bringt.