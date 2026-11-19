Für Österreichs Nationalteam hat das Jahr so geendet, wie es begonnen hat. Mit einer relativ bedeutungslosen Partie. Umso turbulenter waren dafür die Ereignisse zwischen dem 5:1 Ende März im Test gegen Ghana und dem 1:1 Mitte November in Debrecen bei Israel. „Es war emotional“, fasste ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick das Länderspieljahr 2026 kurz zusammen.