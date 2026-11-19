Der UHC Salzburg befindet sich in der HLA Challenge West voll auf Kurs Richtung Play-off. Dafür braucht es am Samstag gegen das Future Team von Bregenz jedoch eine Leistungssteigerung, betonte Dushko Klandev. Für ihn wird Mate Gveric wieder wichtig sein. Der 19-Jährige zählt zu den Leistungsträgern und hat Großes vor.
Zur Hälfte des Grunddurchgangs schaut es sehr gut aus für den UHC Salzburg. Die Handballer liegen in der HLA Challenge West nach sieben Runden als Tabellenzweiter voll auf Kurs Richtung Play-off. Das ist auch das große Ziel des Teams von Trainer Dushko Klandev: „Wir sind in einer guten Position. Wir haben eine gute Mannschaft, aber wir müssen mehr arbeiten und technische Fehler reduzieren.“
Am Samstag (18) gastiert das Future Team von Bregenz im Sportzentrum Nord. In diesem Spiel wird es wieder auf Mate Gveric ankommen. Der Kreisspieler ist in dieser Saison ein wichtiger Bestandteil der Mozartstädter. Zu seinem Coach hat er ein gutes Verhältnis, kennt ihn schon viele Jahre. Zuletzt meinte der Trainer, dass es bereits Anfragen für den 19-Jährigen gab, er ihn aber nicht gehen lassen will. Und was sagt der Kreisspieler selbst dazu? „Ich will mit Dushko und der Mannschaft noch lernen. Ich bleibe dem UHC noch treu.“
Gveric träumt vom Sprung in den Profibereich
Doch wie lange, hängt auch von seinen Leistungen ab. Irgendwann möchte er höher spielen als in der zweithöchsten Spielklasse. „Ich bin noch zu jung, dass ich den nächsten Schritt wage. Aber ich würde schon gern mein Hobby zum Beruf machen. Ob es dazu reicht, müssen wir schauen.“
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