Am Samstag (18) gastiert das Future Team von Bregenz im Sportzentrum Nord. In diesem Spiel wird es wieder auf Mate Gveric ankommen. Der Kreisspieler ist in dieser Saison ein wichtiger Bestandteil der Mozartstädter. Zu seinem Coach hat er ein gutes Verhältnis, kennt ihn schon viele Jahre. Zuletzt meinte der Trainer, dass es bereits Anfragen für den 19-Jährigen gab, er ihn aber nicht gehen lassen will. Und was sagt der Kreisspieler selbst dazu? „Ich will mit Dushko und der Mannschaft noch lernen. Ich bleibe dem UHC noch treu.“