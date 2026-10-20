Thailand: Dino-Spuren in Nationalpark entdeckt

In einem Nationalpark im Nordosten von Thailand wurden jetzt in Sandstein eingebettete „Fußabdrücke“ von Dinosauriern gefunden. Pichai Prathetsena erkundete am Wochenende mit seinen Kindern einen Naturlehrpfad, als ihm die Spuren ins Auge stachen.
Der 32-Jährige veröffentlichte Fotos des seltsamen Fundes im Internet, was eine Untersuchung des vermeintlichen Fußabdrucks auslöste. Am Montag führte der Leiter des Nationalparks, Winai Thongpan, Beamte und Reporter zu der bewaldeten Fundstelle in der Nähe des Tat-Noi-Wasserfalls.
Bei der Untersuchung des Bodens wurden dreizehige Fußabdrücke entdeckt, die denen eines fleischfressenden Dinosauriers ähneln. Die Abdrücke haben einen Durchmesser von rund 3,2 Zentimeter. In der Nähe wurden drei weitere Abdrücke gefunden, die infolge des Niedrigwassers nach dem Ende der Regenzeit, deutlich sichtbar waren.
Fußabdrücke von fleischfressendem Dino
Man vermutet, dass die Fußabdrücke von einem kleinen fleischfressenden Dinosaurier stammen könnten, der vor mindestens 130 Millionen Jahre die Erde bevölkerte. „Die Fußabdrücke sind von ähnlicher Größe, messen sowohl in der Breite als auch in der Länge etwa 3,2 Zentimeter und weisen einen Schrittabstand von etwa 80 Zentimetern zwischen den einzelnen Abdrücken auf“, erläuterte Winai vor Reportern.
Vertreter des Ministeriums für Bodenschätze sowie des Ministeriums für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz wollen nun eine Untersuchung durchführen und Details sammeln. Der Park hat eine Absperrung errichtet, um eine Beschädigung der Dinosaurier-Abdrücke zu verhindern.
Die Behörden teilten mit, man werde Geologen und Paläontologen entsenden, um eine wissenschaftliche Begutachtung des Fundortes durchzuführen und zu überprüfen, ob die entdecken Abdrücke von Dinosauriern stammen.
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