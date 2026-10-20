Thailand: Dino-Spuren in Nationalpark entdeckt

Fußabdrücke von fleischfressendem Dino

Man vermutet, dass die Fußabdrücke von einem kleinen fleischfressenden Dinosaurier stammen könnten, der vor mindestens 130 Millionen Jahre die Erde bevölkerte. „Die Fußabdrücke sind von ähnlicher Größe, messen sowohl in der Breite als auch in der Länge etwa 3,2 Zentimeter und weisen einen Schrittabstand von etwa 80 Zentimetern zwischen den einzelnen Abdrücken auf“, erläuterte Winai vor Reportern.